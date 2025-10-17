Salón Look 2025 abre sus puertas en Madrid como el gran escaparate internacional de la belleza profesional

Salón Look, organizado por IFEMA MADRID, abre las puertas de su 27ª edición hasta este domingo 19 de octubre tras haber sido inaugurado por Marta Nieto, directora General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Arancha Priede, directora general de Negocio Ferial y Congresos de IFEMA MADRID, y Julia González, directora de Salón Look.

Consolidado como el evento profesional de belleza integral más importante de España y referente a nivel internacional, reunirá a 250 marcas líderes de todo el mundo de la industria de la belleza. Así, el Pabellón 12 reunirá la oferta más vanguardista del mercado en estética, cosmética y aparatología y mostrará lo último en productos, demostraciones faciales y corporales y tratamientos. El Pabellón 14, por su parte, descubrirá al profesional los últimos lanzamientos en peluquería, uñas y maquillaje.

Entre sus contenidos, destacan el XVII Congreso de Estética, el I Campeonato de España de Masaje, Business Meeting, Nailympion Spain —el mayor campeonato internacional de uñas— y espectáculos profesionales como Effervescene, que por primera vez acoge la entrega de los Premios AIPP, Premios Fígaro o los Supernova Artero Awards. A esto se suma como novedad La Noche de la Belleza, un evento exclusivo de networking para profesionales del sector.

Además, Salón Look refuerza una edición más su apuesta por la internacionalización mediante su programa B2B y de compradores internacionales en colaboración con ICEX y STANPA, consolidando su papel como plataforma estratégica para la expansión global de la industria de la belleza.