Mediante paneles informativos, se recomienda el uso responsable de las pantallas o la implementación de medidas de control parental. También se han organizado juegos en los que los participantes debían usar el teléfono para aprender e incorporar usos saludables del móvil a través de aplicaciones de ejercicio físico, dinámicas de búsqueda del tesoro con código QR o el diseño de un horario de uso responsable de dispositivos.