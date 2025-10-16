La Junta Municipal de Chamartín, a través de la Mesa de Infancia y Familia en la que participan el Departamento de Servicios Sociales y entidades y asociaciones del distrito, ha organizado la jornada ‘Tech Explorers: Aventuras Digitales y Diversión Responsable’ para sensibilizar sobre el uso adecuado de las pantallas en la infancia. La concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, ha visitado a los menores de entre 6 y 12 años qué han participado, junto a sus familias, en diferentes dinámicas educativas en el Centro Cultural Nicolás Salmerón.

Estrada ha destacado la importancia de estos encuentros, ya que “en la sinergia entre entidades sociales e instituciones públicas, podemos construir un distrito mejor para todos”. En la jornada han participado también Madrid Salud y representantes de los programas municipales de Educación Social y de Absentismo Escolar, entre otros, así como de la Comunidad de Madrid y de entidades del distrito.