El parque forestal de Entrevías acoge este domingo la 2ª Carrera de Orientación Deportiva

El distrito madrileño de Puente de Vallecas celebra este domingo su segunda Carrera de Orientación Deportiva en el parque forestal de Entrevías, un entorno natural en el que participarán familias con niños y parejas de adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Las pruebas darán comienzo a las 10:00 horas, con salidas escalonadas cada 15 minutos.

Los puntos de inicio y de meta de las carreras estarán situados junto a un pequeño lago dentro del parque, a la altura de la ronda del Sur, 227. En esta edición, se han organizado tres salidas en función de la edad de los participantes: categoría C (5,60 km), formada por parejas de 14 a 17 años; categoría B (3,65 km), en la que participarán por parejas un adulto y un menor de 10 a 13 años, y categoría A (2,86 Km) en la que correrán parejas de un adulto y un menor de 6 a 9 años.

Los deportistas dispondrán de dorsal y chip con el que medirán sus tiempos de forma electrónica. Además, recibirán una tarjeta con la que podrán demostrar que han visitado todos los puntos de control establecidos, con la única ayuda de navegación de un mapa y una brújula. Al llegar a la meta, los corredores que completen el circuito recibirán una medalla conmemorativa. A las 13:30 h, se celebrará la ceremonia de entrega de premios a las tres primeras parejas de cada categoría.

La Carrera de Orientación Deportiva 2025 es una experiencia en la que se combina ejercicio, naturaleza y diversión, pudiendo realizarse incluso a pie. La Junta Municipal de Puente de Vallecas organiza esta prueba con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en familia, compartir tiempo de calidad, fortalecer lazos afectivos y transmitir hábitos de vida saludables.