Herido grave un anciano con oxígeno externo tras una explosión en Villaverde (Madrid)

Un hombre de 75 años de edad, dependiente de una bombona de oxígeno, ha resultado herido con graves quemaduras esta mañana de viernes, 17 de octubre, tras una deflagración al encender un cigarrillo.

Los hechos han ocurrido minutos antes de las 11 de la mañana de este viernes en un domicilio de la calle del Lillo, en el distrito madrileño de Villaverde, junto al Centro Comercial Los Ángeles. En circunstancias que aún se investigan, se ha producido una explosión tras encenderse la víctima un cigarrillo.

Sanitarios del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid han atendido a la víctima, que presentaba quemaduras en la cara. Tras ser estabilizada, ha sido intubada y trasladada a la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe, donde ha ingresado con pronóstico grave.