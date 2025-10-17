DistritosNoticiasVillaverde

Herido grave un anciano con oxígeno externo tras una explosión en Villaverde (Madrid)

Gacetín Madrid

Un hombre de 75 años de edad, dependiente de una bombona de oxígeno, ha resultado herido con graves quemaduras esta mañana de viernes, 17 de octubre, tras una deflagración al encender un cigarrillo.

Los hechos han ocurrido minutos antes de las 11 de la mañana de este viernes en un domicilio de la calle del Lillo, en el distrito madrileño de Villaverde, junto al Centro Comercial Los Ángeles. En circunstancias que aún se investigan, se ha producido una explosión tras encenderse la víctima un cigarrillo.

Sanitarios del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid han atendido a la víctima, que presentaba quemaduras en la cara. Tras ser estabilizada, ha sido intubada y trasladada a la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Más de 1.140 ovejas y cabras ya están...

El parque forestal de Entrevías acoge este domingo...

Más de 24.400 mujeres madrileñas han cobrado ya...

Un derrumbe en Puente de Vallecas destapa una...

Colectivos vecinales se manifiestan en respuesta a la...

Regresan a Madrid las tradicionales Jornadas del Cachopo,...

La Fiscalía de Madrid pide 10 meses de...

Las Ventas logra su mejor registro de la...

La pobreza repunta en Madrid mientras baja en...

Madrid homenajea a los 293 efectivos de Seguridad...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.