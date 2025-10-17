JAZZMADRID 2025 reúne a jóvenes talentos y variedad de sonidos

El Festival Internacional JAZZMADRID 2025, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, avanza a lo largo de este mes de octubre de la mano de Villanos del Jazz con una programación que la próxima semana ofrecerá jóvenes voces emergentes y una paleta sonora plural, reafirmando el compromiso del festival con la renovación y la diversidad musical. Buena muestra de ello son los conciertos que se sucederán entre el 21 y el 29 de este mes con artistas como Mariana Froes, Sona Jobarteh (ambas con entradas agotadas), Altagracia o Alabaster Deplume.

Ya este fin de semana podremos disfrutar de nombres consagrados y apuestas interesantes. Hoy actúa en la Sala Villanos el marroquí Saad Tiouly junto al cordobés Lin Cortés, en un encuentro de raíces africanas y flamencas que explorará nuevos caminos sonoros. La sesión es doble esta noche: el relevo geográfico y estético lo toma el británico Daniel Avery con su paisaje electrónico expansivo.

El sábado tendrá lugar una de las más interesantes aventuras musicales de JAZZMADRID 2025 con Flamencos cantan a Bob Marley. Este espectáculo propone un encuentro inesperado entre el flamenco y el reggae. Lo protagonizan los percusionistas Israel Suárez ‘El Piraña’ y Juan Carmona Jr., el guitarrista Josemi Carmona, el pianista Álex Conde, la cantante Alana Sinkey, la cantaora Noemí Humanes y el bajista Josué Ronkío.

También el sábado, el festival vuelve a escapar de los límites de la capital madrileña y se traslada al Auditorio Municipal Joaquín Rodrigo de Las Rozas, donde la trompetista y cantante Andrea Motis y el guitarrista Josep Traver ofrecerán un concierto íntimo, lleno de frescura y delicadeza, en el que interpretarán baladas, estándares y algunas canciones propias. Para este concierto, las entradas están ya agotadas.

Voces emergentes

La semana próxima comenzará una secuencia de conciertos en la que destacan nuevas voces con propuestas muy variadas. Mariana Froes encabeza este apartado con su audaz enfoque vocal, combinando influencias del jazz contemporáneo y elementos expresivos del soul. Su actuación subraya la emergente vitalidad femenina en el panorama del jazz. En esa misma línea, Altagracia, que llegará con la voz joven de la cantante madrileña Miryam Latrece, marcará estilo coqueteando con la fusión entre jazz y ritmos urbanos latinos, aportando frescura y mirada contemporánea. Estos conciertos tendrán lugar en la Sala Villanos, el 22 y 26 de octubre.

Dentro de esta serie de jóvenes talentos figura también Alabaster Deplume, poeta y saxofonista británico cuya música combina elementos del jazz exploratorio con el spokenword y una sensibilidad muy personal. También encontramos a Sona Jobarteh, artista gambiana que rompe fronteras estilísticas y es una de las escasas intérpretes profesionales de kora (un instrumento de cuerda que semeja una mezcla de nuestras arpas y laúdes, y que es fundamental en la interpretación de música tradicional de lugares como Senegal, Guinea-Bisáu, Gambia o Burkina Faso). La propuesta de Sona Jobarteh hace una síntesis entre jazz, diferentes músicas tradicionales africanas y otras procedentes de distintos lugares del mundo. Alabaster Deplume y Sona Jobarteh representan la vertiente más transversal y experimental del festival y visitarán la Sala Villanos los días 21 y 23.

Como contrapunto de experiencia y reconocimiento, estarán DJ Spinna y Chano Domínguez, que, siendo ya figuras consolidadas, sirven de puente entre generaciones. Su presencia subraya la necesaria convivencia entre lo nuevo y lo clásico en la programación de JAZZMADRID. El viernes, 24 de octubre, DJ Spinna ofrecerá su espectro musical, que abarca todos los sabores, en la Sala Villanos. Por su parte, Chano Domínguez actuará en formato trío en el teatro Federico García Lorca de San Fernando de Henares, el sábado, 25 de octubre, haciendo gala de esa integración cultural tan suya entre los ritmos y los lenguajes del jazz y los del flamenco.

Cada concierto, tanto de los artistas emergentes como de los consolidados, permitirá al público conocer un arco estilístico que va del jazz vocal contemporáneo al neo-soul, sin olvidar el world jazz, la música electrónica o el jazz flamenco renovado. JAZZMADRID 2025 refuerza así su identidad como festival de la ciudad donde convergen generaciones, estilos y miradas musicales.

Foto: Ayuntamiento de Madrid.