La Solana de Valdebebas albergará 1.400 nuevas viviendas: los primeros vecinos llegarán en 2028

El delegado de Políticas de Vivienda delo Ayuntamiento de Madrid y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, ha visitado el ámbito de La Solana de Valdebebas, un desarrollo de un millón de metros cuadrados situado en la zona norte de Madrid, en el distrito de Hortaleza, que contará con casi 1.400 viviendas.

Durante la visita junto a representantes de la Junta de Compensación, han podido comprobar el avance de las obras de urbanización, que se han visto afectadas por las lluvias de la pasada primavera. Desde el verano se han reforzado los equipos y actualmente se trabaja en movimientos de tierra, saneamiento y conexión exterior de energía eléctrica.

Está previsto que el grueso de las obras urbanísticas finalice en diciembre de 2026, mientras que los trabajos de acabados y paisajismo se prolongarán a lo largo de 2027. La planificación de la Junta de Compensación contempla que la edificación de las viviendas pueda iniciarse a partir del próximo verano, de manera simultánea a la urbanización, lo que permitiría que los primeros vecinos de La Solana llegasen en 2028.

Algo más del 30% de las viviendas de este nuevo desarrollo, en torno a 400, serán de titularidad municipal y estarán destinadas a protección pública básica, reafirmando el compromiso del Consistorio con el acceso a una vivienda asequible y de calidad.

El ámbito de La Solana también avanza en su compromiso con la sostenibilidad y la mejora medioambiental. El desarrollo está incorporando un sistema de drenaje urbano sostenible que permitirá recuperar, tratar y devolver al cauce natural unos 200.000 m³ de agua de lluvia al año, contribuyendo a la resiliencia y eficiencia hídrica de la ciudad.