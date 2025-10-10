Almeida ordena a Más Madrid retirar las pancartas propalestinas y estos responden con una solicitud de suspensión judicial

La disputa política sobre la exhibición de símbolos de solidaridad con Palestina en el Ayuntamiento de Madrid se ha intensificado. El Grupo Municipal de Más Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la justicia, solicitando medidas cautelarísimas para suspender la orden que exige la retirada de sus pancartas de las dependencias municipales.

La medida judicial se produce después de que, en la tarde de ayer, el grupo de la oposición recibiera la notificación oficial de la resolución del presidente del Pleno, Borja Fanjul (PP). Dicha resolución desestima las alegaciones presentadas por Más Madrid y confirma la orden de retirada de los elementos de apoyo a la causa palestina.

Plazo límite y petición de suspensión inmediata

La resolución firmada por Fanjul establece un plazo de retirada que finaliza a las 23:59 horas de hoy, 10 de octubre de 2025. En caso de que Más Madrid no proceda a descolgar las pancartas, se contempla la intervención subsidiaria de los servicios municipales.

Ante esta situación, Más Madrid ha reaccionado registrando esta mañana su recurso judicial. Específicamente, han solicitado a la justicia como medidas cautelarísimas «la suspensión inmediata y provisional de la ejecución material de la resolución impugnada, ordenando al Ayuntamiento de Madrid abstenerse de retirar las pancartas objeto del expediente hasta que se dicte resolución».

Argumentos de la oposición

El recurso se fundamenta en los mismos argumentos que la formación política ha mantenido desde el inicio del expediente. Más Madrid defiende que la decisión del Pleno lesiona derechos fundamentales como la participación política y la libre expresión.

Entre los motivos principales esgrimidos ante la justicia se encuentran: Libertad de Actividad Política: El grupo argumenta que el uso del edificio está adscrito a los grupos municipales, los cuales gozan de independencia para ejercer su actividad. Neutralidad: Sostienen que las pancartas en cuestión no vulneran el principio de objetividad ni incitan al enfrentamiento social. Precedentes: El grupo menciona la existencia de precedentes en los que el propio Ayuntamiento ha exhibido pancartas, banderas o símbolos en solidaridad con otras causas.

Más Madrid considera que la confirmación de la orden de retirada por parte de Fanjul (PP), en el marco de la gestión del alcalde José Luis Martínez-Almeida, representa un intento de «mordaza» contra la libertad de expresión y la actividad política de la oposición en el Consistorio. La decisión sobre las medidas cautelarísimas recae ahora en la instancia judicial.