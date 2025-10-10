Detenido tras intentar matar a un policía clavándole un cuchillo en la cabeza, en Puente de Vallecas (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de mediana edad tras atrincherarse en el interior de su domicilio armado con un cuchillo de grandes dimensiones e intentar matar a uno de los funcionarios clavándoselo en la cabeza.

Los hechos han ocurrido durante esta madrugada en una vivienda situada en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Tras recibir un aviso por parte del CIMACC-091, varios indicativos del Grupo de Atención Ciudadana acudieron a la casa en la que se encontraba una persona muy agresiva junto a su hermano menor.

Se activó el protocolo de incidentes críticos, acudiendo al lugar el Equipo de Negociadores junto a la Unidad de Prevención y Reacción. Se evacuó al hermano menor a través de una ventana para asegurar su integridad física, procediendo a la entrada a la habitación en la que esta persona se había confinado, momento en el que agredió a uno de los policías con un arma blanca con la que intentó herir en zonas vitales como cuello y cabeza, no pudiendo alcanzar su objetivo gracias a los elementos dotacionales, llegando a quedar incrustada la hoja del cuchillo en el casco del agente.

Una vez reducido el agresor, se procedió a su detención como presunto responsable de un delito de tentativa de homicidio y otro de amenazas graves. Ya ha pasado a disposición judicial.