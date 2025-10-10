Patrimonio Nacional celebra este domingo 12 de octubre con la apertura gratuita de sus Palacios Reales, jardines y monumentos

Patrimonio Nacional celebra este domingo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, con una jornada de puertas abiertas en todos sus Reales Sitios, con acceso libre y gratuito. El Palacio Real de Madrid permanecerá cerrado por la celebración de la Recepción de SS.MM. los Reyes, mientras que la Galería de las Colecciones Reales podrá visitarse de manera libre y gratuita de 10:00 a 19:00 horas (el último acceso será a las 18:15 horas).

Los visitantes deberán solicitar presencialmente su entrada, sin coste alguno, en las taquillas de cada Real Sitio o Real Patronato, que abrirán con horario de día festivo. La visita guiada será gratuita en los Reales Sitios que únicamente ofrezcan esta opción, mientras que en aquellos espacios donde se combina visita libre y visita guiada, la visita guiada se abonará.

Los palacios reales de Aranjuez, La Granja, Riofrío, El Pardo y La Almudaina, así como también los reales monasterios de Yuste y de San Lorenzo de El Escorial y el Valle de Cuelgamuros, estarán abiertos de 10:00 a 18:00 horas. El último acceso se permitirá hasta una hora antes del cierre.

Por su parte, los monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación abrirán de 10:00 a 15:00 horas, mientras que los de Santa María la Real de las Huelgas y Santa Clara de Tordesillas lo harán de 10:30 a 15:00 horas, todos con último acceso una hora antes del cierre. Además, el Panteón de España abrirá también de 10:00 a 15:00 horas, con accesos hasta media hora antes del cierre.

Cuatro de los palacetes anexos a los Reales Sitios, la Casita de El Pardo, la Casa del Labrador de Aranjuez y las Casitas del Infante y del Príncipe de El Escorial, permanecerán cerrados durante la jornada.