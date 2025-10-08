Detenido un joven grafitero por más de 150.000 euros de daños en trenes y estaciones de Madrid y Castilla y León

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid han detenido a un joven de 22 años como presunto autor de múltiples actos vandálicos en la red ferroviaria de las comunidades de Madrid y Castilla y León, cometidos entre los años 2021 y 2024. La operación, fruto de una investigación prolongada, ha permitido imputarle 12 delitos de daños, un delito de desórdenes públicos y otro de pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó tras el análisis de diversas denuncias presentadas por daños ocasionados mediante graffitis en vagones de tren e instalaciones ferroviarias de varias líneas de cercanías. A lo largo del proceso, los investigadores lograron identificar una serie de firmas y dibujos repetidos que permitieron vincular al sospechoso con al menos una docena de acciones vandálicas.

Un punto clave en la operación fue la colaboración de la Policía Local de Collado Villalba, que consiguió identificar al joven cuando fue sorprendido en plena acción, realizando una pintada en un muro del municipio. Esta intervención resultó fundamental para confirmar su implicación y avanzar en las pesquisas.

Según ha informado la Guardia Civil, el modus operandi del detenido consistía, en ocasiones, en activar la alarma del tren para forzar su detención y disponer así del tiempo suficiente para ejecutar los graffitis. Estas acciones eran realizadas de forma coordinada con otros individuos ya identificados, lo que refuerza la acusación por pertenencia a un grupo criminal organizado.

El perjuicio económico generado por los daños supera los 150.000 euros, entre limpieza, reparación y perjuicios operativos para las operadoras ferroviarias. El detenido ya ha pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco del mismo grupo.