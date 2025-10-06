Madrid celebra su 27ª Semana del Cortometraje con 18 trabajos en competición y un maratón de cine fantástico

La Comunidad de Madrid presenta la 27ª Semana del Cortometraje, que se celebrará del 16 al 25 de octubre, con una amplia programación que incluye una Sección Oficial con 18 trabajos en competición, un maratón de cine fantástico y un homenaje a la directora del departamento de cortometrajes de Movistar Plus+, Guadalupe Arensburg. Así lo ha destacado hoy el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano.

El Ejecutivo autonómico tiene una sólida trayectoria de apoyo y promoción al cortometraje. Los 18 cortometrajes de la Sección Oficial, que han contado con la colaboración del Gobierno regional, optarán a diferentes galardones que suman una cuantía de 30.000 euros, entre los que destaca el Premio Semana del Corto, así como la calificación para el Premio Goya al mejor cortometraje

El público podrá disfrutar de propuestas galardonadas en festivales como Cannes, Sundance o Annecy, entre otros. Igualmente, el certamen contará con la tercera edición del Foro de Coproducción, destinado a impulsar el sector audiovisual madrileño, y dos jornadas que indagarán en la relación entre el cine y el flamenco.

También se programará MadFant, un maratón con los mejores trabajos de este año en el campo del cine fantástico y de terror, galardonados en festivales como Sitges o Fantastic Fest. Asimismo, la Escuela de Cinematografía del Audiovisual (ECAM) concederá su Premio del Público.