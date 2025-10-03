Madrid concentra ya más del 15% de la creación de empleo industrial en España

La Comunidad de Madrid ha creado más de 36.000 empleos desde 2019 en la industria de la región, el 15,2% del total nacional en ese período, y eleva la cifra total hasta los 303.600 profesionales en el segundo trimestre de este año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante su visita a la planta del fabricante de soluciones eléctricas de alta tecnología Ormazabal-Grupo Velatia de Loeches, con motivo de la celebración de su 30º aniversario. Albert ha subrayado el apoyo del Ejecutivo autonómico a estas empresas, con proyectos que “aportan innovación, tecnología y valor añadido, para lograr más empleo cualificado, productividad y competitividad”.

El sector es el segundo en peso dentro de la economía madrileña, con un 9,1% del VAB (Valor Agregado Bruto). Para ayudar a que siga creciendo, el nuevo Plan Industrial 2026/30, que se presentará próximamente, impulsará la formación y capacitación profesional de sus trabajadores, la transformación digital y la eficiencia energética del sector, adaptándose a los restos de su realidad actual y futura.

Además, como complemento a estas actuaciones y para favorecer a compañías de carácter familiar, se pondrá en marcha una nueva Ley con deducciones fiscales y ayudas para planes de sucesión y modernización, con 2,5 millones de euros el primer año y que, entre otras medidas, establecerá una reducción del 95% de la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para tíos y sobrinos, independientemente de si el fallecido tiene cónyuge o descendientes.