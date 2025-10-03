Arranca en Madrid la IX Muestra Internacional de Cine Educativo: más de 3.200 estudiantes disfrutarán de cine hecho por niños y jóvenes de 13 países

La IX Muestra Internacional de Cine Educativo, MICE Madrid, ha comenzado hoy con una sesión matinal en el C.C. Casa de Vacas, a la que han asistido 130 alumnos de secundaria del IES Isabel La Católica, donde se ha proyectado la película española “A nuestros amigos”, con la presencia del director, Adrián Orr, y parte del equipo técnico y artístico de la película.

En un híbrido de ficción y documental, la película -rodada a lo largo de dos años- sigue la vida de Sara, una joven estudiante madrileña que, tras finalizar el examen de acceso a la universidad, se encuentra en la encrucijada entre su entorno habitual y un nuevo mundo de emociones y amistades que se abren ante ella. “La idea es que los adolescentes que acudan a la proyección no sólo se vean reflejados en la historia que narra, sino que tengan la oportunidad de dialogar con el equipo artístico y conocer todo el proceso creativo que hay detrás de una película”, afirma el director de la muestra, José María Jiménez.

Para reforzar este objetivo, también se proyectará la película Hija de Volcán, de Jenifer de la Rosa, un documental en el que la directora comienza a indagar sobre sus orígenes, consciente únicamente de que su adopción en España está relacionada con la tragedia de Armero, provocada por el volcán Nevado del Ruiz en Colombia, y de que existe la posibilidad de que su madre todavía esté viva. Esta película se proyectará el viernes 24 de octubre, a las 10:00, en el C.C. El Torito, en una sesión a la que acudirán estudiantes del IES Rey Pastor que podrán conversar con la directora.

Además, habrá un pase especial dirigido a público de la tercera edad de la película argentina Había una vez, hace 40 años…, un documental que muestra la historia del “Club de los Abuelos Narradores de Mar del Plata”, que lleva la narración oral a niños y niñas de los jardines municipales y otras instituciones desde 1984. Será el viernes 7 de noviembre en los Cines Embajadores con la presencia de su directora, Flavia Mertehikian.

En esta novena edición el festival contará con la participación de 21 países en total: España, Polonia, Eslovenia, México, Italia, Portugal, Argentina, Croacia, Malasia, Colombia, Turquía, Francia, Brasil, Alemania, Bulgaria, Hungría, Rusia, EE. UU., India, Palestina y Ucrania.

Sesiones matinales: Madrid se convierte en la capital del cine hecho por y para niños y jóvenes

Durante los próximos dos meses, más de 3.200 estudiantes de primaria y secundaria asistirán a la proyección de cortometrajes realizados en entorno educativos por niños, niñas y adolescentes de su misma edad procedentes de distintos países, con temáticas muy diversas, que van desde cuestiones sociales y personales como la conservación de la naturaleza, el uso excesivo de las pantallas, la gentrificación, los roles en el aula, el acoso escolar, la discriminación del colectivo LGTB, la violencia de género, el amor y la amistad en la adolescencia, hasta desafíos creativos como la dificultad de escribir un guion o enfrentar miedos nocturnos.

Al mismo tiempo, exploran historias de ficción, animación, leyendas, misterios y aventuras protagonizadas por princesas, reyes, dragones y otros animales, siempre desde una mirada personal y generacional que refleja los sentimientos, pensamientos, preocupaciones y formas de ver el mundo de los adolescentes.

El director de MICE Madrid, José María Jiménez, ha explicado que “es imprescindible que estos trabajos nacionales e internacionales sean vistos por la infancia y juventud madrileña, ya que se trata de un cine que aborda cuestiones, problemáticas con miradas cercanas a ellos, que no es capaz de hacer ningún cineasta profesional. La identificación del público con lo que ve es inmediata y refuerza no sólo el papel educativo del cine, sino también la importancia de que sean ellos mismos quienes construyan sus propios relatos generacionales”.

En estas sesiones matinales, además, los escolares participarán en un taller que concluye con la grabación de un pequeño cortometraje protagonizado por ellos mismos. La actividad mostrará los avances técnicos más significativos de la historia del cine, haciendo hincapié en el papel que jugó la cineasta francesa Alice Guy. “Una directora pionera en muchos aspectos y prácticamente olvidada», como apunta el director de la muestra. “Queremos que el público que asiste a las proyecciones tenga una visión completa del proceso de creación de una película y qué mejor forma de hacerlo que a través de sus orígenes, donde se estaban marcando las bases de este lenguaje universal, y de la experiencia de poder realizar un pequeño cortometraje”.

Para completar este proceso, posteriormente, algunos de los alumnos de estos centros educativos madrileños tendrán la oportunidad de guionizar e interpretar su propia adaptación del cortometraje argentino “Tipos de Alumnos”. Estos remakes se grabarán en sus propias aulas “dando la oportunidad al alumnado participante de pasar de ser espectadores a creadores de sus propias películas” afirma el director del festival. Los cortometrajes grabados, junto a otros realizados en ediciones anteriores, serán proyectados en esta edición del festival.

Sesiones abiertas al público

La IX edición de MICE Madrid cuenta con pases de cortometrajes y largometrajes abiertos al público, durante los fines de semana de los dos meses que dura la muestra, en el Cine Embajadores, la sala Cineteca Madrid, el Espacio Buenavista y el Espacio Abierto Quinta de los Molinos, donde además se llevarán a cabo diferentes talleres de creación cinematográfica.

Cine Embajadores

El sábado 15 de noviembre se proyectarán cortometrajes de animación y ficción profesional en el Cine Embajadores (12 h). Además, el viernes 7 de noviembre tendrá lugar el pase especial dirigido a personas mayores de la película argentina Había una vez, hace 40 años… (10:30 h).

Sala Cineteca Madrid

El domingo 5 de octubre, en la Sala Cineteca Madrid, se proyectarán los cortos creados por menores de 12 años (12 h); el domingo 12 de octubre una muestra de cortometrajes de animación y ficción profesional (12 h); y por último el domingo 26 de octubre el largometraje para público infantil “Un barco en el jardín” (12 h) dirigida por el director Jean-François Laguionie.

Espacio Buenavista

Cortos profesionales de animación y ficción, 8 de noviembre (18:00 h) y 9 de noviembre (12:00 h).

Espacio Quinta de los Molinos

Se llevarán a cabo cuatro pases dedicados a cortometrajes de animación y ficción profesional los sábados 11 y 18 de octubre (12:30 h y 17:30 h.). Y el domingo 19 de octubre se llevará a cabo la proyección de cortometrajes creados por menores de 12 años (12:30 h y 17:30 h.)

Talleres de creación cinematográfica

El Espacio Quinta de los Molinos acogerá, además, tres talleres de creación cinematográfica, dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años, con el fin de inculcarles el amor por la cultura cinematográfica. Los talleres están abiertos al público y se realizarán durante el mes de octubre.

Yincana de cine. Niños y niñas de 9 a 12 años. Viernes 10 de octubre, 10:00 y 17:30 h.

El objetivo del taller es acercar el cine de una forma lúdica y mostrando las dinámicas habituales en un rodaje. Para ello se crearán tres sets: uno de video, otro de foto y otro de audio. Divididos en grupos, los asistentes realizarán varias rondas para que todos los equipos transiten al menos en tres ocasiones por todos los sets.

Los animales de Piccolino. Taller de animación. Stop motion y creatividad. Niños y niñas de 3 a 5 años. acompañados por un adulto. Sábado 18 de octubre, 12:00 y 17:15 h.

Taller de animación inspirado en el cortometraje Piccolino, una aventura musical, basado en manualidades con elementos naturales y comida. Los pequeños alumnos aprenderán a hacer animales con judías, pasta, piedras o cáscaras de nuez y verán cómo se animan con una simple cámara de fotos.

Animonster. Niños y niñas de 6 a 8 años. acompañados por un adulto. Domingo 19 de octubre, 12:00 y 17:15 h.

Taller de animación con recortables donde los alumnos aprenderán a construir personajes articulados. Primero, conocerán cómo funcionan los trucos del cine. A partir de aquí, integrando efectos y personajes fantásticos con imágenes reales sobre fondos fotográficos de Madrid, animarán monstruos como Godzilla, un tiburón o un dragón. ¡Diversión terrorífica garantizada!

Todas las obras de la IX edición de MICE Madrid se proyectan en su idioma original subtitulada en español siendo, en muchas ocasiones, estreno en nuestro país. Además, los asistentes otorgan con sus votos el premio del público del festival en las categorías de cortometrajes realizados por menores de 12 años y 18 años, respectivamente.

MICE Madrid es, por tanto, un festival dirigido especialmente a los niños, niñas y jóvenes donde se potencia su contacto con los medios audiovisuales. MICE Madrid muestra el cine educativo que se está haciendo en otros países y convierte este conocimiento en un reto para que educadores, profesionales, madres y padres, y la sociedad en general, incorporen el aprendizaje audiovisual a la educación de los más jóvenes.