PSOE y Más Madrid critican el patrocinio de 242.000 euros de EMT al Open de Golf mientras “más de 100 autobuses se queden cada día en las cocheras» y «trabajadores viajan como sardinas»

Los grupos municipales de PSOE y Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital han denunciado este viernes, 3 de octubre, que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha aprobado esta misma mañana un patrocinio «a dedo» por valor de 242.000 euros al Open de Golf.

«En plena crisis del transporte y la movilidad en la ciudad de Madrid, con el metro colapsado y 150 autobuses que se quedan cada día en cocheras de la EMT por falta de conductores, Almeida, regala 242.000 euros que deberían dedicarse a mejorar el servicio a un evento deportivo de élite. Más Madrid ha votado en contra, como no podía ser de otra manera», ha incidido la concejala de Más Madrid Esther Gómez.

Para Gómez, se trata de «una broma de mal gusto” en una situación en la que “más de 100 autobuses se queden cada día en las cocheras”, responsabilizando a Almeida y a Ayuso de “años de desinversión y abandono del transporte público”, y mientras “estudiantes soportan colas de 40 minutos en Moncloa para llegar a Ciudad Universitaria o los trabajadores viajan como sardinas cada mañana”, el Ayuntamiento prioriza “regalar 242.000 euros para promocionar BiciMAD y la EMT entre los aficionados al golf”.

Por su lado, el concejal socialista Ignacio Benito considera que esta medida “no guarda relación con el objeto social de la EMT y supone un uso inadecuado de dinero público”. Benito ha recordado que el Ayuntamiento ya invertirá 3 millones de euros adicionales en la promoción del evento, un deporte que, en sus palabras, “resulta poco accesible para la mayoría de los madrileños”.

En este sentido, ha reclamado que esos recursos se destinen a contratar más conductores y reforzar el servicio de autobuses «para dar respuesta a las necesidades reales de los usuarios del transporte público en la ciudad».

