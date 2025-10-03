Arranca JAZZMADRID 2025 con el protagonismo femenino en su primera semana

El Festival Internacional de Jazz de Madrid, JAZZMADRID 2025, levanta el telón el 5 de octubre con una primera semana caracterizada por la diversidad, pero, sobre todo, con un claro protagonismo femenino. Figuras como Bria Skonberg, Emma-Jean Thackray, Nik West y Eliane Elias encarnan las múltiples formas en que el jazz dialoga hoy con la tradición y a la vez con el carácter contemporáneo de esta música. Todas ellas conforman un arranque vibrante que se desplegará principalmente en la Sala Villanos, epicentro de esta semana de conciertos.

Dentro del ciclo ‘Villanos de Jazz’, la primera nota la pondrá el 5 de octubre João Bosco en la Sala Villanos. Esta leyenda viva de la música brasileña estará acompañada del contrabajista Guto Wirtti en un dúo íntimo que traslada al corazón de Madrid la calidez del samba-jazz brasileño y la hondura de la canción popular.

El próximo lunes, 6 de octubre, la canadiense Bria Skonberg abrirá la semana con el sonido de su trompeta y de su voz, uniendo el swing más clásico con los estilos más actuales de quien entiende el jazz como celebración, lo que la convierte en heredera de la gran tradición y, al mismo tiempo, en una creadora con un fascinante presente artístico.

Tras ella, el 7 de octubre, la británica Emma-Jean Thackray irrumpirá en el escenario con su magnético cruce de jazz, funk y electrónica. Su disco Weirdo no solo la ha confirmado como una de las creadoras más originales de su generación, sino que le ha hecho merecedora de una nominación al prestigioso Mercury Prize, situándola en un lugar de referencia en la música europea.

El miércoles 8 de octubre, la Sala Villanos vibrará con la presencia escénica de Nik West, bajista y vocalista capaz de transformar cada actuación en un estallido de funk y energía contagiosa. Su virtuosismo y carisma han hecho de ella una figura icónica y transversal, más allá de géneros y fronteras.

El recorrido por los estilos se amplía el 10 de octubre, viernes en que la noche se bifurca: primero, con The Main Squeeze, banda estadounidense que trae consigo la electricidad del soul, el groove del funk y la potencia del rock, ingredientes de un directo que no concede respiro. Cierra la velada el inconfundible pulso electrónico de Chaos in the CBD, dúo neozelandés que convierte el escenario en un viaje de deephouse con raíces jazzísticas, perfecto para las horas en que la ciudad se deja llevar.

En el mismo escenario, el sábado 11, culmina esta primera semana con el Hypnotic Brass Ensemble, un colectivo de metales de Chicago que ha heredado la fuerza cósmica de Sun Ra, llevándola hacia un sonido propio donde caben el jazz, el hip hop y el funk urbano.

En paralelo a este despliegue, el festival contará con la presencia de la gran Eliane Elias, pianista y cantante brasileña que conjuga jazz y bossa nova con una elegancia difícil de igualar. En esta ocasión, la artista ofrecerá hasta tres actuaciones dentro de JAZZMADRID, gracias a la alianza con Villanos del Jazz. Su primer concierto será el 11 de octubre en la Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahonda, en la primera salida de este festival a otro municipio madrileño. La pianista repetirá concierto ya en Madrid el 14 de octubre, en dos sesiones que tendrán lugar en la Sala Villanos. Tres encuentros en total para disfrutar de una artista que lleva décadas bordando melodías sobre armonías infinitas.

Con esta programación inicial, JAZZMADRID 2025 confirma su vocación de festival diverso, contemporáneo y abierto, en el que el jazz se entiende no solo como una tradición que se honra, sino como un lenguaje vivo que sigue reinventándose a través de voces femeninas que marcan nuestro tiempo y de músicos capaces de tender puentes entre estilos y generaciones.