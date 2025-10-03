El TSJM reconoce el derecho al descanso semanal de los jardineros de parques históricos de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso de la empresa Acciona, responsable del servicio de jardinería en parques como el Parque del Oeste, la Quinta de los Molinos o El Capricho, por el que se pedía la anulación de la sentencia ganada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en primera instancia que reconocía el derecho a disfrutar de un día de descanso semanal adicional cuando el inicio del periodo vacacional coincida con el domingo.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso GACETÍN MADRID, por la cual el Juzgado de lo Social de Madrid da la razón a CSIF declarando el “derecho de las personas trabajadoras a que en el supuesto de que el día 1 de septiembre caiga en domingo y sea el comienzo de vacaciones produciéndose el solapamiento de dicho día con el descanso semanal, se reconozca por la empresa un día de descanso semanal no disfrutado, debiendo disfrutarse dicho día antes de la finalización del año” y condenando a la empresa a “pasar por el reconocimiento del derecho”.

Esta es la primera sentencia del TSJ de Madrid que impide el solape entre descanso semanal (domingo en este caso) y vacaciones. La consecuencia es que los jardineros de estos parques tendrán un día más de vacaciones. El Tribunal Supremo había proscrito el solape entre festivos y descanso semanal y esa doctrina es la que se traslada ahora al descanso semanal y vacaciones. Las anteriores sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Justicia (Cataluña y Castilla y León) permitían el solape y los trabajadores y trabajadoras perdían un día de vacaciones o de descanso semanal.

Acciona presentó recurso contra esta sentencia, pero ahora el TSJ de Madrid lo ha desestimado, amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2024, y en normativa europea, donde se recogía el derecho de los trabajadores a disfrutar del día de descanso semanal en caso de que este coincida con el inicio de las vacaciones, evitando así el solape de ambos.

«De esta manera, las trabajadoras y trabajadores de Acciona Medio Ambiente de estos parques históricos de Madrid tendrán derecho a un día de descanso semanal si el comienzo de sus vacaciones coincide con un domingo», concluyen desde CSIF.