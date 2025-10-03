Detenido un peligroso atracador de tiendas en Madrid: disparó varias veces su pistola

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por atracar en establecimientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda con un arma de fuego, llegando incluso a disparar en varias ocasiones.

Los hechos sucedieron sobre las 22:45 horas de este jueves, 4 de octubre, en una tienda del distrito madrileño de Puente de Vallecas, cuando los agentes recibieron un aviso de que un hombre había accedido a este local, armado con un revólver y tras amenazar a la propietaria, se había hecho con el dinero de la caja registradora.

Tras unas rápidas pesquisas, los agentes averiguaron que este individuo había huido del lugar en un vehículo con la matrícula tapada. Paralelamente, se tuvo conocimiento de que en esa misma tarde, un varón de similares características había atracado en dos establecimientos en Majadahonda y otro más en la localidad de Pozuelo, llegando a detonar el arma de fuego en este último.

Además, un hombre en un vehículo similar, había detonado un arma en varias ocasiones por la carretera en dirección a Alcorcón, no causando heridos. Gracias a la colaboración con Guardia Civil se logró la identificación del posible autor, estableciendo un dispositivo especial de vigilancia, que culminó anoche, a las 23:30 con la localización de este individuo.

Además, en las inmediaciones se localizó el vehículo utilizado por este varón, pudiendo observar en el asiento del copiloto el arma con la que se pudieran haber cometido los robos, así como una peluca de color negro. Por tales hechos, se procedió a su detención como presunto responsable de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación.