Abierto el plazo del III Concurso Juvenil de Vídeos Cortos contra la Violencia sobre las Mujeres de Madrid

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, organizadora de la III Edición del Concurso Juvenil de Vídeos Cortos Contra la Violencia sobre las Mujeres, ha abierto hoy el plazo para la presentación de trabajos para este certamen que tiene como objetivo incrementar la concienciación y sensibilización de la juventud en temas de igualdad y ante la violencia sobre las mujeres.

El concurso está dirigido a jóvenes de entre 12 y 22 años. Se establecen dos categorías:

Categoría I: jóvenes de 12 a 16 años

Categoría II: jóvenes de 17 a 22 años

Contenido de los vídeos

El contenido de los vídeos deberá estar relacionado con la violencia contra las mujeres, y podrán versar sobre alguna de las siguientes cuestiones:

Detectar la violencia contra las mujeres a nuestro alrededor y/o en las redes sociales y nuevas tecnologías.

Acciones para eliminar la violencia sobre las mujeres de la sociedad y/o en las redes sociales y nuevas tecnologías.

Prevenir el sexismo, la misoginia y el odio hacia las mujeres entre la población adolescente.

Fomentar las relaciones afectivo – sexuales entre población adolescente, basadas en la igualdad de género, el respeto a la diversidad y la tolerancia.

Fomentar las redes de apoyo y solidaridad entre población adolescente, para luchar contra la violencia contra las mujeres.

Retratar situaciones de acoso en el ámbito escolar por motivos de género.

Presentar historias de solidaridad para combatir la violencia contra las mujeres.

Mostrar la importancia de la educación para prevenir la violencia contra las mujeres.

Modalidades de trabajos

Las grabaciones deberán presentarse en formato mp4, pudiéndose utilizar las aplicaciones que se deseen para elaborar un vídeo de duración máxima de 90 segundos, estilo “reel” o “tiktok”. Se admite un vídeo por concursante. En el caso de no poder ser enviado por correo, se recomienda el uso de WeTransfer.

El concurso está abierto a participantes individuales y grupos. No se aceptarán videos que hayan sido premiados con anterioridad en otros concursos ni que hayan sido realizados por personas distintas al autor o que no sean propiedad del mismo.

En caso de que hubiera terceras personas representadas en el video, se presentará la respectiva autorización de dicha persona (conforme a la hoja anexa a la convocatoria, enviándola junto a las obras que se deseen presentar a concurso).

La persona que participe en el concurso garantiza que es la única titular de todos los derechos de autor o autora sobre los videos presentados y se responsabiliza de que no existan derechos de terceros en los mismos.

A modo de inspiración, en el siguiente enlace podrás visualizar los vídeos ganadores de la I Y II EDICIÓN DEL CONCURSO DE VÍDEOS CORTOS CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES en el canal de Youtube de la Delegación del Gobierno.

Presentación de los vídeos y plazo

Los vídeos se presentarán por correo electrónico a la siguiente dirección: concurso25n.dgm@correo.gob.es

El correo electrónico llevará por asunto: “III CONCURSO JUVENIL VÍDEOS CORTOS 25N”.

En el mensaje se adjuntarán dos archivos:

El primero, en formato PDF, incluirá los datos personales de la autora o autor (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección completa, teléfono de contacto, correo electrónico y fotocopia del DNI/NIE). En caso de ser menor de edad y/o que aparezcan en el vídeo menores de edad, se deberá aportar la autorización o autorizaciones que se adjunta en las bases de la convocatoria. El nombre de este archivo será el seudónimo que utilice y la categoría en la que concursa. (Ejemplo: Supernenas.pdf)

El segundo archivo adjunto será el vídeo realizado para participar en el concurso en formato mp4 cuyo nombre será el seudónimo, categoría (categoría I o II) y el título de la obra. (Ejemplo: Supernenas.Categoría I o II.juntaslosuperamos.mp4)

El plazo de presentación de los vídeos es desde el día 29 de septiembre hasta el día 14 de noviembre de 2024 hasta las 23:59.

Contenido de los premios y jurado

PRIMER PREMIO: HP 15-fd0187ns – Ordenador portátil de 15.6″ FHD (Intel N100, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD, Windows 11).

SEGUNDO PREMIO: Polaroid Everything Box Now Cámara Instantánea, Blanco y Negro, Cámara y película.

TERCER PREMIO: AKASO EK7000 Cámara Deportiva 4K 30FPS – 20MP Cámara de Acción Ultra HD Gran Ángulo 170° con Control Remoto, Cámara Sumergible Acuática 30M Impermeable con Kit de Accesorios.

CUARTO PREMIO: Auriculares Inalámbricos Bluetooth, 65 Horas de Reproducción Auriculares Bluetooth

El jurado estará compuesto por personal de la Delegación del Gobierno en Madrid: secretario general, responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, director del Área de Educación y personal relacionado con la comunicación digital, todos ellos de la Delegación del Gobierno en Madrid y expertos en el campo de intervención en materia de sensibilización en igualdad y violencia contra las mujeres.

Las obras se presentarán al jurado de forma anónima para garantizar la imparcialidad.

Entrega de premios

La entrega de premios tendrá lugar en la Delegación del Gobierno en Madrid (Calle de Miguel Ángel Nº25, de Madrid). Las personas seleccionadas como ganadoras recibirán una invitación al acto de entrega de premios con la fecha y la hora del evento.

Derechos de las obras y cesión de derechos

Las obras deben ser realizadas con material audiovisual propio, y en caso de utilizar material audiovisual de terceros, deben contar con la autorización de derechos.

En el supuesto de que las personas participantes aportaran contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, a través de los medios puestos a su disposición para ello, las participantes ceden a la Delegación del Gobierno en Madrid, con carácter exclusivo y gratuito, la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual sobre las obras, que podrán ser explotadas por la Delegación del Gobierno sin limitación de ningún tipo. Asimismo, los derechos cedidos sobre todas las obras del concurso (tanto si resultan ganadoras como si no) comprenden, sin carácter limitativo, el derecho de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de transformación, tal como aparecen definidos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Las bases del concurso se añaden en un documento adjunto y están publicadas en la página web de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.