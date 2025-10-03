El Museo del Prado abre sus puertas esta noche de sábado con acceso gratuito: «El pintor Antonio Muñoz Degrain (1840–1924)»

El Museo Nacional del Prado propone, el sábado 4 de octubre, una nueva apertura nocturna, de 20.30 a 23.30h con aforo limitado y acceso gratuito. En esta ocasión, permanecerá abierta la planta baja del edificio Villanueva y la exposición «El pintor Antonio Muñoz Degrain (1840–1924)”.

Las salas seleccionadas ofrecen un recorrido desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento, para finalizar en el siglo XIX en el que se pondrán contemplar obras emblemáticas de autores como el Bosco, Van der Weyden, Sofonisba Anguissola, Fra Angelico, Patinir, Madrazo, Angelica Kauffmann, Aurelia Navarro, María Roësset, Fortuny o Goya.

En la sala 60, el Museo Nacional del Prado continúa su labor de recuperación y puesta en valor de sus extensas colecciones del siglo XIX con una nueva muestra monográfica dedicada al pintor Antonio Muñoz Degrain (1840–1924), figura a menudo al margen de las corrientes dominantes, que es presentado ahora a través de una decena de obras que abarcan toda su trayectoria artística.

La selección incluye piezas emblemáticas como Paisaje del Pardo al disiparse la niebla (1866), restaurada recientemente para esta presentación y considerado el paisaje más destacado del autor. Con una pincelada suelta, que recuerda en ciertos aspectos a la factura de Velázquez, y una captación asombrosa de la atmósfera, esta pintura le valió una medalla en la Exposición Nacional de 1866. Obras como Recuerdos de Granada (1881), en la sala 63 A, o Vista de Granada y Sierra Nevada (h. 1915) ilustran su enfoque subjetivo y evocador del paisaje, en el que la imaginación se funde con la realidad.

Junto a ellas, en una vitrina, se exponen su discurso de ingreso en la Academia de san Fernando (1899), dedicado a “la sinceridad en el arte”, un dibujo incorporado por donación a las colecciones y la fotografía de su retrato por el escultor Miguel Blay.

“El Prado de noche” ofrece una visita única e irrepetible que, además, permite descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución como La Guía del Prado y posar en el photocall diseñado para la ocasión, y visitar la Tienda Prado y Café Prado en la terraza de Jerónimos.

Datos prácticos “El Prado de noche”