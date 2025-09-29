El PSOE propone un Plan de Choque de Movilidad ante el «caos circulatorio» por las obras en Madrid

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) presentará en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de este martes una iniciativa para paliar las consecuencias que están teniendo en la movilidad ciudadana las numerosas obras simultáneas en la capital. La propuesta, firmada por el concejal Ignacio de Benito, plantea un Plan de Choque de Movilidad con medidas concretas para mejorar la coordinación institucional, reforzar el transporte público y minimizar el impacto diario sobre los desplazamientos de miles de madrileños.

Las obras en marcha afectan a ejes clave como la A-5, la M-30 a la altura de Ventas, la zona norte del Paseo de la Castellana o el entorno de Conde de Casal. A ellas se suman el cierre parcial de la Línea 6 de Metro y las ampliaciones en las líneas 5 y 11. Esta acumulación de actuaciones, que el PSOE considera mal planificadas y con fines electoralistas, está generando una situación de saturación del tráfico, pérdida de frecuencias en el transporte público y una creciente frustración entre la ciudadanía.

Impacto social y falta de alternativas

En su exposición de motivos, el Grupo Socialista denuncia que los efectos de esta situación afectan a colectivos diversos: estudiantes que llegan tarde a clase, trabajadores que no alcanzan a tiempo sus puestos, personas mayores que tienen dificultades añadidas para acudir a consultas médicas o realizar trámites cotidianos. Todo ello, subrayan, sin alternativas de movilidad eficientes ni campañas informativas adecuadas.

Además, acusan al Gobierno municipal de apoyarse exclusivamente en la EMT para resolver los desajustes derivados de las obras, sin dotarla de los recursos necesarios. Según los datos aportados por el grupo proponente, actualmente entre 500 y 600 turnos diarios no se cubren por falta de plantilla, lo que se traduce en aproximadamente 200 autobuses que permanecen cada día en las cocheras.

Tres propuestas clave para aliviar la situación

La moción socialista contiene tres medidas concretas que serán sometidas a votación en el Pleno:

1. Refuerzo de la EMT:

Se propone incrementar la plantilla de la Empresa Municipal de Transportes para asegurar el cumplimiento de turnos y evitar la retirada de autobuses de líneas regulares. Además, se plantea aumentar el número de vehículos de alta capacidad —los más eficientes para servicios especiales— hasta representar al menos el 10% del total de la flota.

2. Priorización semafórica para autobuses:

Con el objetivo de mejorar la fluidez del transporte público, se insta al Ayuntamiento a instalar sistemas de priorización semafórica en los principales ejes y corredores con carril bus. Esta medida permitiría reducir los tiempos de espera de los autobuses sin afectar de forma significativa al resto del tráfico.

3. Mejora de la planificación interinstitucional:

Por último, el grupo socialista solicita que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid refuerce los estudios de movilidad en la elaboración de los Planes Alternativos de Transporte (PAT). Para ello, proponen que se impliquen en ese proceso todos los actores relevantes: promotores de las obras, Ayuntamiento de Madrid, municipios afectados y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Reclamo de responsabilidad institucional

El Grupo Municipal Socialista considera que la actual situación de congestión no puede resolverse apelando únicamente a la “paciencia ciudadana”. En su lugar, reclama una respuesta institucional inmediata, técnicamente solvente y políticamente coordinada. “La movilidad de los madrileños no puede ser rehén de intereses electorales ni verse comprometida por la improvisación”, señala el texto.

En la misma línea, los socialistas agradecen el papel de los trabajadores de la EMT, que —a pesar de la sobrecarga— continúan garantizando la prestación del servicio, aunque advierten que sin refuerzos concretos esta presión no es sostenible.

El Pleno del Ayuntamiento debatirá esta moción en un contexto marcado por las crecientes críticas vecinales y la presión sobre los servicios públicos. La propuesta busca abrir un debate más amplio sobre cómo compatibilizar las necesarias mejoras en infraestructuras con una movilidad segura, ordenada y accesible.