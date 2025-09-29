Ayuso advierte que el «problema» de la inmigración comienza con el «descontrol absoluto» de las fronteras

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que el «problema» de la inmigración comienza con el “descontrol absoluto” de las fronteras «provocado» por un Gobierno que “dinamita la convivencia”.

Así lo ha indicado en declaraciones este lunes, 29 de septiembre, en una entrevista en Telecinco: «el problema empieza cuando no hay un control en fronteras, cosa que no pasa ningún casi ningún país, cuando no hay esa seguridad, cuando hay un descontrol absoluto, provocado por un gobierno que lo único que está haciendo es reventar los servicios públicos y dinamita la convivencia».

«Pero no por una cuestión de inmigración, sino por una cuestión directamente ya de números; es imposible es imposible poder atender los servicios públicos a mucha más población de la que por ejemplo cotiza; es imposible preservar la seguridad si todos los años centenares de miles de personas que entran por los aeropuertos, especialmente el de Barajas», ha subrayado.

Para la jefa del Ejecutivo regional madrileño, «tenemos un problema de fronteras. No logro entender cómo esta situación sigue produciéndose y se mira para otro lado. España no mandaría a sus menores por el mundo a dar vueltas sin control, España no permitiría que esto sucediera. Por tanto, yo no entiendo como otros tantos países esto lo admiten así de partida».

«¡Qué es esto de que haya menores dando vueltas por todo el continente europeo! La mayoría ni siquiera son menores, lo que hacen es mentir, no dar información, no cuentan la edad que tienen ni tampoco la procedencia», ha incidido.

“Fallo multiorgánico” en España

Por otro lado, Díaz Ayuso ha abogado por reformas de calado en “todo aquello que no funciona” para hacer frente al “fallo multiorgánico” en España. ·Hemos estado dos días trabajando en algunos acuerdos para hacer propuestas para reformar todo aquello que en España está dejando de funcionar o directamente no funciona y bueno eso es básicamente un programa electoral porque hacen falta reformas de calado en España·, ha incidido.

«Tenemos ahora mismo un fallo multiorgánico, no funcionan muchísimas administraciones, muchísimos estamentos, organismos y, por tanto, pasa lo que pasa. Al final no tenemos un control», ha expuesto Isabel Díaz Ayuso.

«Minorías rabiosas»

Finalmente, Ayuso ha asegurado que habrá elecciones generales «cuando a Sánchez le convenga» y reclama un Gobierno que “no dependa de minorías rabiosas”. «Aquí nadie está pensando qué es bueno para España. No tenemos Presupuestos Generales del Estado, tenemos abandonados los problemas de la infancia, el campo se muere, no llega el agua, las infraestructuras no funcionan», ha arguyido.

«España necesita un Gobierno que no dependa de minorías rabiosas, sino de pactos de Estado entre gente que quiera algo mejor», ha relatado. (Sobre adelanto electoral) «Esto simplemente es cómo quedarme un día más en la Moncloa para desde dentro machacar, meter miedo y perseguir. Será lo que le convenga al presidente, por un lado por los casos judiciales, los intereses de los independentistas. Así que ¿cuándo va a haber elecciones? Cuando a él le convenga», ha concluido.