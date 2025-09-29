Mariona Lihuen Gallar, primera mujer ganadora del Certamen de Arte Urbano de Latina ‘Muelle’

Las pistas de tenis del Centro Deportivo Municipal Gallur han albergado esta mañana la entrega de premios del VIII Certamen de Arte Urbano de Latina Juan Carlos Argüello, ‘Muelle’. El concejal del distrito, Alberto González, ha sido el encargado de entregar estos galardones, en los que ha resultado ganadora, por primera vez, una mujer, Mariona Lihuen Gallar Carracedo, por su obra Muelle, el pulso de la ciudad, ritmo y movimiento, que lucirá en el muro de estas instalaciones deportivas.
El artista Camilo Antonio Sampayo Fernández ha obtenido el segundo premio con El muro de Muelle y el tercero ha recaído en la obra De Muelle al cielo, de Miguel Peña Alsina. Los premios del certamen artístico han consistido en 800, 400 y 300 euros para los tres primeros clasificados, respectivamente.
El certamen reconoce la figura del artista urbano ‘Muelle’, conocido por ese sobrenombre debido a su característica firma. Muelle nació un 23 de septiembre de 1965 en el barrio de Campamento, en Latina, y falleció en 1995. Está considerado uno de los primeros grafiteros de España y esta octava edición del certamen coincide con el que hubiera sido su 60º cumpleaños.