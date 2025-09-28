DistritosLatinaNoticias

Un muerto y un herido en el incendio en un piso de Puerta del Ángel (Madrid)

Un hombre de mediana edad ha muerto y otro ha resultado herido en el incendio que ha arrasado parcialmente una vivienda esta madrugada de domingo, 28 de septiembre, en el distrito madrileño de Latina.

Los hechos han ocurrido pasada las 1 de la madrugada en un pico ubicado en una planta baja en la calle de Carballido, en el barrio administrativo de Puerta del Ángel, en Latina. En circunstancias que aún se investigan, se ha iniciado un fuego en la habitación de un piso.

Como consecuencia de ello, se ha generado una densa humareda que ha atrapado a un hombre de mediana edad, que ha fallecido sin posibilidad alguna de reanimación. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido rápidamente las llamas.

Por su lado, otro residente de la vivienda ha sido atendido por sanitarios del SAMUR-Protección Civil y trasladado al Hospital Clínico San Carlos por inhalación leve de humo. No peligra su vida. Finalmente, agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del siniestro han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este incendio mortal.

