Madrid ha ejecutado ya el 98,4% de su Estrategia Digital un año antes de lo previsto

La Comunidad de Madrid ha ejecutado ya el 98,4% de la Estrategia Digital 2023/26 un año antes de que finalice el plazo previsto para su finalización. En total, se han completado 62 de las 63 iniciativas incluidas en este plan orientado a avanzar en la transformación tecnológica de la región. Para ello, se han invertido más de 435 millones de euros, lo que representa el 93,8% del presupuesto total asignado al proyecto.

El desarrollo de la Estrategia Digital se ha concentrado en la propia Consejería de Digitalización, responsable de la puesta en marcha del 80% de las medidas previstas. No obstante, su impacto es transversal y alcanza al conjunto del Gobierno regional, situando la innovación al servicio de áreas clave como la Educación, la Justicia o la Vivienda, entre otras.

Entre las principales iniciativas destacan la Cuenta Digital, aplicación que aúna en un solo espacio más de 160 trámites administrativos de la Comunidad de Madrid; la Historia Social Única (HSU), plataforma que recoge toda la información sobre la atención social de los ciudadanos, o la red de centros de capacitación repartida por toda la región para ofrecer a sus usuarios formación y concienciación en nuevas tecnologías.

Del mismo modo, sobresale la creación de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid; el despliegue del Escudo Digital, que ayuda a los ayuntamientos a protegerse de los ataques informático;, la entrega de 13.500 kits de robótica para el desarrollo de competencias digitales en alumnos de Primaria y Secundaria, o la puesta en marcha de programas de apoyo económico y de acompañamiento a pymes y startups que utilicen Inteligencia Artificial (IA) o tecnología Blockchain en sus procesos productivos en diferentes áreas.

Evaluación y adaptación continua

La Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid, que se aprobó en Consejo de Gobierno en marzo de 2023 está en constante adaptación a las nuevas necesidades de la Administración y de la ciudadanía.

Por este motivo la Consejería de Digitalización ya está diseñando un nuevo Plan Estratégico 2026/28, que servirá de marco para sentar las bases de la transformación digital con los recientes retos tecnológicos como la IA, el blockchain o IoT.

El objetivo es actualizar y mejorar los servicios públicos que la Administración regional ofrece a los ciudadanos dotándoles de canales más accesibles y humanos y para que los empleados públicos puedan reducir las tareas repetitivas, entre otras.