Avalmadrid, Caixabank y Escarei Horizon firman una operación financiera para desarrollar 52 viviendas protegidas en Vicálvaro

Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca madrileña, Caixabank y la S.C.M. Escarei Horizon, gestionada por Asentis, han formalizado una operación hipotecaria para facilitar el acceso a vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. El acuerdo contempla la financiación de suelo en el barrio de El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, donde se desarrollará una promoción de 52 viviendas de Protección Pública Básica (VPPB), con trasteros, plazas de garaje y locales comerciales.

Esta iniciativa responde al acuerdo de reafianzamiento suscrito entre Avalmadrid y la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), con el objetivo de promover la construcción de hasta 8.000 viviendas protegidas en la región. Una colaboración público-privada que pretende «impulsar el desarrollo urbano sostenible y equilibrado, a través de la financiación del suelo que garantice el acceso a una vivienda asequible».

La operación se ha firmado en Madrid con la asistencia de representantes de las tres entidades: Jesús Martínez, director comercial y de formalización de Avalmadrid, Juan Manuel Moreno Fernández, director banca de empresas de Negocio Inmobiliario en Madrid Metropolitana de Caixabank, y Carlos Noguera, director de Negocio Inmobiliario de Asentis.

Lorenzo Alonso, director general de Avalmadrid, ha destacado que “esta operación va más allá de la financiación: es una apuesta compartida por el futuro de nuestra región. La vivienda es un derecho social que garantiza igualdad de oportunidades y cohesión. Cada proyecto de este tipo impulsa empleo, dinamiza la economía y, sobre todo, ofrece seguridad y dignidad a quienes más lo necesitan. En Avalmadrid trabajamos convencidos de que la mejor inversión es aquella que mejora la vida de las personas”.

Juan Manuel Moreno Fernández, director banca de empresas de Negocio Inmobiliario en Madrid Metropolitana de Caixabank, ha subrayado que «esta colaboración con Avalmadrid nos permite seguir impulsando soluciones financieras que apoyen a promotores y cooperativas comprometidas con la promoción de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. Con este nuevo producto, reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo social y económico del territorio, poniendo la financiación al servicio de quienes construyen futuro”.

Carlos Noguera, director de Negocio Inmobiliario de Asentis, declara que “Asentis está apostando muy fuerte por la vivienda asequible siendo la gestión de cooperativas de vivienda protegidas una de las mejores maneras de lograr que los ciudadanos de Madrid puedan acceder a una vivienda a un precio razonable”.

Este acuerdo de financiación «pone de manifiesto el compromiso de Avalmadrid, Caixabank y Asentis con un modelo de crecimiento urbano inclusivo y responsable, orientado a facilitar soluciones de vivienda protegida que respondan a las necesidades actuales de la sociedad».