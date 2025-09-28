Madrid dará nuevas ayudas a familias con hijos con patología crónica de alta o extrema complejidad

La Comunidad de Madrid aprobará en 2026 nuevas ayudas para familias con hijos con patología crónica de alta o extrema complejidad, para que puedan hacer frente en mejores condiciones a su atención integral, exclusiva y a tiempo completo y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

Así lo ha destacado hoy la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante la III Carrera Niños sin Cáncer, organizada por la Fundación OC Óscar Contigo, dedicada a la investigación del cáncer infantil y en la que han participado un millar de personas.

Dávila ha subrayado esta medida anunciada por la presidenta Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la Región celebrado este mes. “Es muy esperanzador ver a tantos madrileños solidarios, unidos una mañana de domingo por una causa tan necesaria como este, para mejorar los tratamientos y entender mejor las causas que lo provocan”, ha enfatizado.

La Fundación OC Óscar Contigo destina fondos a proyectos de investigación innovadores para explorar nuevas terapias, mejorar la identificación temprana de factores de riesgo y apoyar a las familias afectadas.