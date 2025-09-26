Madrid homenajeará a Vicente Aleixandre con un concierto de Miguel Poveda en Velintonia

La Comunidad de Madrid rendirá homenaje al poeta Vicente Aleixandre con un concierto del cantaor Miguel Poveda, que tendrá lugar el próximo 1 de octubre en Velintonia, la casa del Premio Nobel de Literatura. Con este recital se recordará y pondrá en valor este espacio emblemático de la poesía española del siglo XX, por el que pasaron numerosas figuras de las artes y las letras.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, quien ha detallado que, bajo el título Por fin en Velintonia, este será el primero de los eventos que albergará la futura Casa de la Poesía, tras su adquisición por parte del Gobierno regional. El hogar del escritor ya acogió dos jornadas de puertas abiertas el pasado mes de julio.

“El recital de Poveda es un paseo emocional por los versos que alumbraron a la Generación del 27 y a otros creadores artísticos, un canto a la memoria cultural de este lugar”, ha explicado De Paco Serrano. Poveda estará acompañado a la guitarra por Jesús Guerrero mientras que EduArtGranada realizará una intervención artística.

Las entradas para público general ya se pueden reservar, a partir de las 12 de la mañana, a través de la web de los Teatros del Canal, donde se encuentra la información sobre el horario y los accesos. Las próximas actividades se irán dando a conocer a través del mismo canal más adelante.

Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 – Madrid, 1984) se instaló en la vivienda unifamiliar situada en el número 3 de la antigua calle de la Wellingtonia, que hoy lleva su nombre, en 1927, recién construida. En ella celebraba reuniones y tertulias donde se reunían poetas, escritores, artistas e intelectuales del siglo XX, convirtiéndola en un punto de encuentro que alcanzó su mayor notoriedad cuando recibió el premio Nobel de Literatura en 1977.

Tras su muerte, Velintonia quedó deshabitada hasta su adquisición por parte del Ejecutivo autonómico en subasta pública el pasado mes de abril por un importe de 3,1 millones de euros con el fin de restaurarla para convertirla en Casa de la Poesía, que albergará también la Casa Museo del escritor. La Comunidad de Madrid prevé su apertura en 2027, coincidiendo con el centenario de la generación del 27 y el 50 aniversario de la concesión del Nobel al poeta.