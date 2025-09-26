DistritosNoticiasUsera

Un joven herido grave tras accidentarse con su patinete en Usera (Madrid)

Un joven de 30 años de edad ha resultado herido grave está noche de jueves a viernes, 26 de septiembre, tras accidentarse con su patinete cuando circulaba por el distrito madrileño de Usera. En principio no ha habido más implicados.

Los hechos han ocurrido pasadas las 10 de la noche en la avenida de Córdoba. Por causas que aún se investigan, un joven en patinete ha impactado contra un bordillo, cayendo al suelo. Como consecuencia del fuerte golpe de frente, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y otro facial, quedando con bajo nivel de consciencia.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, siendo intubada y trasladada al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado en estado grave. Agentes de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han tomado declaración a los testigos presenciales y han realizado el atestado. En principio no ha habido más implicados.

