Un hombre pierde cuatro dedos tras una explosión en su piso del centro de Madrid

Un hombre de 58 años de edad ha resultado herido grave esta noche de jueves a viernes, 26 de septiembre, tras una explosión en su domicilio del centro de Madrid que le ha dejado sin cuatro dedos de su mano izquierda.

Los hechos han ocurrido pasadas las 10 de la noche de este viernes en el número 48 de la calle del Salitre, el barrio de Embajadores del distrito de Centro. En circunstancias que aún se investigan, un hombre de 58 años estaba manipulando un material en su domicilio.

En un momento determinado, se ha producido una fuerte explosión, que le ha ocasionado la amput ación total de cuatro dedos de su mano izquierda, además de la afectación en la visión del ojo izquierdo y heridas por quemaduras en tórax y piernas.

Sanitarios del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid han atendido a la víctima, siendo trasladada al Hospital de La Paz, donde ha ingresado con pronóstico grave. Por su lado, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han realizado la labores de prevención controlando el material.

Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro y para averiguar qué tipo de material potencialmente explosivo estaba manipulando la víctima.