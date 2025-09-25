Desarticulada en Madrid la cúpula del grupo radical supremacista «Suburbios Firm»

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 13 personas relacionadas con el grupo ultra deportivo Suburbios Firm, acusados presuntamente de cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Tres de los arrestados han ingresado en prisión.

La investigación se inició durante el año 2023, cuando los investigadores detectaron un entramado delincuencial gestionado desde el grupo ultra en el deporte Suburbios Firm, caracterizado por protagonizar incidentes violentos en el ámbito de los espectáculos futbolísticos. El grupo se financiaba de las ganancias obtenidas como resultado de las actividades de narcotráfico que llevaban a cabo en locales de ocio y vía pública en la zona sur de Madrid.

Sus integrantes conformaban un grupo muy cohesionado y jerarquizado en torno a su líder, incitando al odio y a la violencia extrema contra colectivos antagónicos y vulnerables. Este grupo participó activamente en la protesta homófoba y racista convocada en la plaza de Chueca de Madrid en el año 2021.

Durante el desarrollo de la investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número TRES de Pozuelo de Alarcón, los agentes pudieron comprobar cómo la organización se servía, principalmente, del tráfico de cocaína tanto para la financiación de sus actividades en el entorno del fútbol como para su propio beneficio personal.

Se han intervenido más de 100.000 € en efectivo

Durante los registros, practicados de forma simultánea en diez viviendas y una empresa, se han intervenido un arma de fuego, armas simuladas, dos chalecos antibalas, tres táseres, más de cincuenta defensas extensibles, numerosas armas blancas, casi 5 kilos de cocaína, así como otras sustancias estupefacientes como hachís, ketamina o cristal.

También se ha intervenido numeroso material de carácter supremacista, relativo a este grupo ultra radical Suburbios Firm y a otros grupos ultras hermanados con éste. Además, se ha localizado un vehículo caleteado utilizado para el transporte clandestino de las sustancias estupefacientes y su posterior distribución.

Especialmente significativa es la gran cantidad de dinero en efectivo hallado durante los registros, logrando intervenir más de 100.000 € en los domicilios de los integrantes de la cúpula del grupo.

La operación ha sido liderada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Brigada Local de Policía Judicial de Pozuelo y la Brigada Provincial de Información de Madrid. Estas actuaciones se encastran con la línea de actuación señalada en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo en lo referente a los extremismos violentos

Las investigaciones continúan en curso bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número TRES de Pozuelo de Alarcón, quien ha decretado el ingreso en prisión para tres de ellos.

Plan Operativo de Prevención de Radicalización Violenta

La Policía Nacional cuenta con un Plan Operativo de Prevención de Radicalización Violenta, una herramienta fundamental que se integra en el marco del Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta (PENCRAV) de la Secretaría de Estado de Seguridad. El objetivo principal de este Plan es establecer un marco de trabajo desde una perspectiva multidisciplinar que potencie las capacidades preventivas y de respuesta de la Policía Nacional frente a los riesgos asociados a los procesos de radicalización violenta.

Otro de sus objetivos es la transformación de la información en inteligencia útil que permita prevenir, detectar e interrumpir estos procesos de radicalización violenta. Para lograrlo, se impulsa el desarrollo de herramientas de análisis de riesgo y de nuevos procedimientos de trabajo. A nivel organizativo, destaca la creación de una red territorial de equipos especializados en la prevención de la radicalización violenta y de una estructura central integrada por miembros de la Comisaría General de Información y de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (a través de la Unidad Central de Participación Ciudadana), todo ello coordinado por la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación.