Los gobiernos de Ayuso y Almeida cofinanciarán en 2026 puntos de atención a víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de la capital ha aprobado el convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid por el que cofinancian los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG) ubicados en la ciudad.

Tal como ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, la Junta de Gobierno ha autorizado la adenda y prórroga de este acuerdo para el año 2026, que contempla una inversión conjunta de 2,2 millones de euros para garantizar la continuidad de estos recursos de carácter ambulatorio en los que se ofrece asistencia especializada de tipo social, psicológico y jurídico a mujeres víctimas que disponen de medidas judiciales de protección y a sus hijos a cargo.

La ciudad de Madrid cuenta en la actualidad con tres puntos municipales del Observatorio Regional del Violencia de Género. No obstante, está previsto que el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ponga en marcha el próximo año, en el distrito de Puente de Vallecas, el primer Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), en el que se desarrollarán, entre otros, servicios que ahora prestan los PMORVG. Por tanto, este nuevo dispositivo constituirá el cuarto PMORVG de la capital.

La apertura del nuevo centro implica un aumento del presupuesto destinado a estos servicios, que se incrementa de 1,5 a 2,2 millones de euros. Esta circunstancia ha motivado la adenda del convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad, con el objetivo incluir la incorporación de este nuevo recurso.

La creación de los CIAM se enmarca en la nueva Estrategia de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid —en fase de borrador—, el proyecto más ambicioso en políticas de igualdad y contra la violencia de género desde que el Consistorio comenzó a implementarlas en el año 2000. La medida más transformadora es, precisamente, la apertura de 21 CIAM, uno por distrito, que integrarán en un único recurso servicios que ahora se prestan en tres tipos de centros: en los tres puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG), en los dos centros de atención psicosocioeducativa (CAMPSEM) y en los espacios de igualdad. Así, prestaciones que hasta ahora se ofrecían en distritos concretos pasarán a ofrecerse en cada uno de ellos para que ninguna mujer tenga que hacer grandes desplazamientos para recibir el apoyo que necesite.

Los PMORVG se crean en 2005 mediante convenios de colaboración entre los municipios y la Comunidad. Desde entonces, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional han suscrito diferentes acuerdos para garantizar su continuidad. El acuerdo del año 2026 tiene asignado un presupuesto de 2,2 millones de euros: 1,5 millones de euros aportados por el Consistorio y 670.000 por la Comunidad.

Más de 2.200 mujeres atendidas en 2024

En los PMORVG, se proporciona atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género que no se encuentran en una situación de emergencia ni precisan alojamiento protegido, pero que sí requieren de apoyo profesional para superar la violencia sufrida y para retomar sus proyectos vitales. En el año 2024, fueron atendidas 2.292 mujeres, 88 hijos menores a cargo y 63 familiares.

Además, el Área de Políticas Sociales Familia e Igualdad reforzó el año pasado la asistencia psicológica que se presta en estos centros, pasando de cuatro a seis psicólogos en cada uno de ellos. Además, se ha incorporado la figura del psicólogo infantil para la intervención con los hijos de las mujeres víctimas tanto para la reparación del trauma como para la prevención de futuras conductas machistas.

Red municipal de atención a víctimas de violencia de género

La Red municipal de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid es la más completa de España. Está compuesta por recursos asistenciales y de alojamiento protegido dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja, de violencia sexual o de trata. En 2024, se ejecutaron más de 14 millones de euros en los servicios de prevención, detección, atención y reparación de la violencia, el doble que en 2018. Además, en 2025, el presupuesto se ha incrementado un 12 %, alcanzado los 16 millones de euros.