Madrid rinde homenaje a María Moliner con una placa en su casa

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acompañada de la concejala de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, ha descubierto hoy una placa en memoria de María Moliner, instalada en el número 1 de la calle de Don Quijote. Con este gesto, la ciudad recuerda a la bibliotecaria y filóloga aragonesa, autora del Diccionario de uso del español, obra que redactó en solitario durante más de quince años.

Durante el acto, Rivera de la Cruz ha destacado que “Madrid reconoce no solo a la lexicógrafa incansable, sino también a la mujer que iluminó con su diccionario el camino de generaciones enteras”. En la ceremonia han participado familiares de Moliner, entre ellos su nieta Olivo Ramón García, y el escritor Andrés Neuman, que acaba de publicar Hasta que empiece a brillar, libro en el que recupera la hazaña vital de la autora.

Moliner residió durante décadas en esta vivienda de Cuatro Caminos, donde a comienzos de los años cincuenta empezó a reunir miles de fichas con definiciones y ejemplos. Desde esa esquina, con vistas a la calle de Raimundo Fernández Villaverde, dio forma a lo que la delegada ha calificado como “una de las obras más monumentales de nuestra lengua”.