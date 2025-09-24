Almeida entrega los despachos a los 134 policías municipales que han ascendido y que reforzarán las comisarías de distrito

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha presidido hoy los nombramientos y entrega de despachos a 134 agentes de la Policía Municipal que han ascendido a diferentes categorías del cuerpo (comisarios, inspectores, subinspectores y oficiales) y a los que ha agradecido su esfuerzo, compromiso, su voluntad de progresar y ascender, así como “su vocación de servicio público y entrega incondicional por seguir haciendo de Madrid una ciudad segura”.

A todos ellos, les ha transmitido el orgullo y admiración “que el pueblo de Madrid siente hacia la Policía Municipal por su cercanía y confianza”. En su intervención, Almeida ha subrayado el esfuerzo del equipo de Gobierno por dotar a la Policía Municipal de los mejores medios y recursos y por convocar todas las plazas posibles para incrementar la plantilla policial.

Así, ha explicado que en estos momentos hay 550 plazas en fase de oposición, a las que se sumarán otras 500 que se convocarán antes de final de año, y ha informado de que en este mandato ya se han incorporado 363 nuevos policías, un esfuerzo que continuará el próximo año con la incorporación de 327 agentes más.

Los nombramientos de hoy corresponden a cinco comisarios, ocho inspectores, 47 subinspectores y 74 oficiales. De los 134 policías, 126 ya eran miembros del cuerpo y han ascendido por promoción interna, mientras que los ocho inspectores han accedido a través de una promoción de turno libre. A partir de ahora, todos ellos reforzarán las comisarías integrales de distrito (CID) de la Policía Municipal repartidas por toda la capital, así como otras unidades del cuerpo.

La entrega de despachos ha tenido lugar en el Patio de Armas de la Jefatura Superior del cuerpo, con presencia de diversas autoridades municipales y policiales, además de las familias de los agentes.