Luz verde a votar usando el DNI en el móvil

La Junta Electoral Central (JEC) ha dado luz verde al uso del DNI digital como documento válido de identificación en las mesas electorales, marcando un nuevo paso hacia la digitalización del proceso electoral. Esta decisión permitirá a los votantes acreditar su identidad desde el móvil a partir de las próximas convocatorias electorales.

La JEC ha considerado que la versión electrónica del DNI cumple con los requisitos legales, ya que se trata de un documento oficial que incluye la fotografía del titular, según lo establecido en el artículo 85.1 de la Ley Electoral. Esta novedad se incorporará a los manuales formativos para miembros de las mesas, con el fin de evitar dudas el día de las votaciones.

El DNI digital puede utilizarse desde abril de 2025, cuando el Consejo de Ministros aprobó la medida. Para acceder a esta versión, los ciudadanos deben descargarse la aplicación oficial ‘mi DNI’, desarrollada por el Ministerio del Interior en colaboración con la Policía Nacional. Esta app permite llevar una copia segura del documento en el teléfono, con los mismos niveles de autenticidad y protección de datos que el DNI físico.

La iniciativa busca adaptarse a una sociedad cada vez más conectada, facilitando gestiones cotidianas —como votar— sin necesidad de portar el documento en formato físico. La implantación está siendo gradual, pero se espera que en los próximos comicios ya pueda ser usada de forma generalizada.