Semana Europea del Deporte en Barajas: 9 días para descubrir una nueva afición

Barajas vuelve a ser escenario del movimiento y la vida activa con motivo de la Semana Europea del Deporte (#BeActive), que se celebra del 20 al 28 de septiembre de 2025. Durante estos días, barajeños y barajeñas de todas las edades podrán disfrutar de un programa gratuito y variado que combina competiciones, jornadas familiares y actividades abiertas en las escuelas deportivas municipales. La cita, promovida por la Comisión Europea, tiene como objetivo animar a la población a incorporar la actividad física a su día a día, combatiendo el sedentarismo y promoviendo hábitos de vida saludables.

Las actividades comenzaron este sábado 20 con una jornada intensa en la que el deporte abarcará distintos puntos del distrito. El III Duatlón Barajas reunió a participantes de todas las edades, desde los más pequeños en categoría prebenjamín hasta veteranos, en una mañana donde se combinó resistencia y velocidad.

Al día siguiente, el domingo, fue el turno de una de las citas más multitudinarias y festivas del calendario deportivo del distrito: Barajas sobre ruedas. Un recorrido en patines que conectó la plaza de Barajas con el CDM Barajas y que cada año reúne a familias enteras, grupos de amigos y aficionados al patinaje en una jornada marcada por el ambiente lúdico y la participación colectiva.

El miércoles 24, el protagonismo se trasladará al Club de Golf Olivar de la Hinojosa, donde tendrá lugar la Jornada familiar de golf. Esta actividad está dirigida a familias empadronadas con hijos de entre 6 y 16 años y busca acercar un deporte como el golf al ámbito familiar. Al día siguiente, el jueves 25, y en ese mismo club, se celebrará el X Torneo de pádel femenino del distrito (a partir de las 18:00), que reunirá a jugadoras de todas las categorías y se extenderá hasta el próximo 8 de octure.

El sábado 27, las mujeres también tendrán un espacio destacado en la Jornada ciclista femenina, que se desarrollará en el IDB Bolnuevo (de 10:00 a 14:00 h) y que permitirá a chicas a partir de 16 años, acompañadas de una persona adulta en caso de ser menores de edad, participar en un recorrido pensado para fomentar la práctica deportiva entre mujeres.

También se celebrará el torneo de baloncesto 3×3 con modalidad en silla de ruedas (de 10:00 a 14:00 h. en el IDB Galeón), un encuentro que promueve la inclusión y visibiliza la diversidad en el deporte. Para los más jóvenes habrá dos citas muy esperadas: la jornada de skate, abierta a partir de los ocho años en el CDM Barajas de 11:00 a 14:00 h, y la competición de parkour, que en el mismo horario llenará de acrobacias y energía el IDB Alameda de Osuna II.

El cierre de la semana llegará el domingo 28 de septiembre con la competición de calistenia, que se celebrará en el CDM Barajas de 11:00 a 14:00 h. Esta disciplina, que ha ganado gran popularidad en los últimos años por combinar fuerza, resistencia y ejercicios con el propio peso corporal, reunirá a participantes a partir de 16 años en un evento que servirá como broche final a nueve días intensos de deporte en el distrito.

La programación continuará a lo largo de la semana con las jornadas de puertas abiertas en las escuelas deportivas municipales infantiles. Estas sesiones permiten que niños y niñas puedan descubrir nuevas disciplinas y probar diferentes modalidades deportivas de manera gratuita. Así, habrá entrenamientos de gimnasia rítmica, esgrima, baloncesto, patinaje, piragüismo, tenis, pádel, golf, BMX e incluso triatlón adaptado para los más pequeños.

Cada actividad está adaptada a un rango de edad concreto y contará con la supervisión de técnicos especializados, ofreciendo un entorno seguro y didáctico para fomentar el deporte desde edades tempranas.

Todas las actividades son gratuitas y para participar solo es necesario inscribirse a través del siguiente enlace. En el caso de las jornadas abiertas de las escuelas deportivas, las inscripciones se realizan directamente en la taquilla del CDM Barajas, situado en la avenida de Logroño, 70.