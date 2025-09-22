Concierto gratis de Pablo Alborán en el centro de Madrid

Este martes, 23 de septiembre, Pablo Alborán llevará a cabo un evento muy especial en la Puerta del Sol de Madrid, donde interpretará cuatro o cinco canciones de su nuevo álbum “KM0”. Será una ocasión íntima para presentar al público algunos temas inéditos y celebrar el lanzamiento del disco, que ese mismo día podrá reservarse en tiendas.

El showcase comenzará a las 20:30 horas, pero para quienes deseen seguir el directo desde otros lugares, habrá una transmisión en vivo vía TikTok Live a partir de las 20:25 horas. Además, Pablo Alborán ha adelantado que hay más sorpresas vinculadas con el GLOBAL TOUR KM0, cuyas novedades se darán a conocer durante el evento.

El acceso al concierto en Sol será gratuito, hasta completar aforo; se recomienda llegar con espacio de antelación para asegurar un buen lugar. ¡KM0 está al caer!

Foto: Junta de Andalucía.