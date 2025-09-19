Una jornada para celebrar los 20 años de lucha en defensa del parque Eugenia de Montijo y su entorno

La Plataforma Salvemos Eugenia de Montijo y asociaciones vecinales de Carabanchel y Aluche (Latina) organizan este sábado, 20 de septiembre, de 11:00 a 14:30, en la explanada junto al Metro Eugenia de Montijo, diversas actividades para festejar dos ricas décadas de pelea vecinal en defensa del parque del mismo nombre y su entorno.

La Plataforma Salvemos Eugenia de Montijo y asociaciones vecinales de Aluche y Carabanchel organizan mañana, 20 de septiembre, una jornada social y reivindicativa para conmemorar que hace 20 años, en 2005, el vecindario fue capaz de parar en la calle con su unión la construcción de una carreratera de cuatro carriles totalmente innecesaria que iba a destrozar el parque Eugenia de Montijo y su entorno. Los actos de la jornada, entre los que encuentran talleres, charlas, una exposición de fotografía y la confección de un mural de pintura, comenzarán a las 11:00 y se prolongarán hasta las 14:30 en la explanada que se encuentra junto a la estación de Metro del mismo nombre.

Tras frenar la construcción de la citada carretera, en 2010 se aprobó un plan urbanístico para ocupar los terrenos de la antigua Cárcel de Carabanchel (que se encuentran próximos al parque Eugenia de Montijo), que en 2023 el Ayuntamiento de Madrid retomó con la aprobación del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 11.01 Cárcel de Carabanchel. La Plataforma Eugenia de Montijo siempre ha defendido el uso público de estos terrenos y la preservación de los ricos espacios culturales y medioambientales que se encuentran en el entorno del parque como la ermita de Nuestra Señora de la Antigua y la Vereda de Aluche.

“Veinte años después las hijas y nietos de esa generación que consiguió parar la carretera vamos a seguir defendido que no se construyan carreteras de cuatro carriles innecesarias, que se respete el entorno de la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua, que se preserve la Vereda de Aluche y que los terrenos de la antigua cárcel tengan un uso público y social. En esa parcela pedimos que se construyan viviendas de alquiler social, un hospital de nivel 2, un espacio para no olvidar que allí hubo una cárcel en la que durante muchos años hombres y mujeres pasaron años de prisión por defender las libertades y los derechos democráticos de todos y todas, el cierre del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y la construcción de equipamientos que nuestros barrios necesitan”, indica la Plataforma Salvemos Eugenia de Montijo.

A continuación reproducimos el programa de actos del 20 aniversario de la lucha para salvar Eugenia de Montijo:

PROGRAMA

11:00. PRESENTACIÓN DEL ACTO:

Testimonios de vecinos y vecinas que con su lucha en el 2005 impidieron la construcción de una carretera que atravesara nuestros parques.

11:30 a 14:00.: TALLERES (Todas las edades).

1. Taller de arqueología infantil.

2. Recreación romana: vistiendo al legionario.

3. Recreación medieval: Recetas con historias.

4. Pintura mural. Tema: la vía pecuaria Camino de Boadilla, conocida como Vereda de Aluche.

5. Exposición I Concurso de Fotografía Salvemos Eugenia de Montijo: la ermita de Sta . Mª de la Antigua (votación popular hasta las 13:45).

12:30: INTERVENCIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES VECINALES.

– Propuestas al Plan Urbanístico de los Terrenos de la Cárcel (algunas de las cuales se llevan pidiendo desde hace más de 20 años).

– Centro de Memoria Democrática y Cierre del CIE. Por Colectivo Memoria Democrática.

– Hospital nivel 2, vivienda y otros equipamientos. Por la Asociación Vecinal de Aluche.

– Sostenibilidad y patrimonio verde. “Manifiesto en defensa de Eko, en defensa del Barrio”. Por el ESLA Eko.

14:00: CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFÍA