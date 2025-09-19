Cultura y OcioMadrid ciudadNoticias

‘Japan Weekend’: la mayor feria de la cultura digital japonesa vuelve este fin de semana a Madrid

Gacetín Madrid

Manga, anime, videojuegos, en general toda la cultura digital japonesa llenarán de nuevo el recinto ferial IFEMA MADRID (Pabellones 3 y 4) los días 20 y 21 de septiembre de 2025 gracias a Japan Weekend Madrid. Este encuentro supone la cita perfecta para conocer la cultura nipona a través a esta feria donde se podrá disfrutar de un sinfín de actividades relacionadas con el país del sol naciente.

Japan Weekend Madrid reunirá multitud de actividades como los concursos de cosplay, conciertos, talleres, stands de productos artesanos, merchandising, juegos de mesa, videojuegos, o la Zona Pokemon, un espacio específico para que los entrenadores y entrenadoras disfruten de varios campeonatos oficiales Pokémon.

Dentro de la programación de la feria estarán presentes conocidos ilustradores e ilustradoras, cosplayers profesionales y youtubers. También habrá lugar para la música con actuaciones relacionadas con el mundo del manga y la cultura japonesa.

Entre los concursos que tienen lugar dentro del programa destacan Japan Weekend Cosplay Show (JWCS), concurso de cosplay con actuaciones que buscar el mejor show posible; la Pasarela Cosplay; la International Cosplay League; el concurso de Cosplay Infantil; la Japan Weekend Idol Festival, el festival de baile e interpretación cosplayers de series y videojuegos de temática idol; Asian Cover Dance, un talent show para encontrar la mejor performance e imitación nacional de un grupo de KPOP, JPOP o MPOP; y el Karaoke.



