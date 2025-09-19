Ayuso rechaza que «se instrumentalicen» los colegios para la “guerra ideológica”: “la educación no es compatible con la colectivización revolucionaria”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado que «se instrumentalicen» los centros educativos para la “guerra ideológica”, en referencia a la colocación de banderas palestinas y carteles contra el genocidio en Gaza por parte de alumnos y personal docente: “la educación no es compatible con la colectivización revolucionaria”.

Así lo ha indicado este viernes en Alcalá de Henares, en el solemne acto de apertura del curso universitario en la Universidad de Alcalá: «llamamos al trabajo conjunto y nunca al enfrentamiento ni a la politización. Y no aceptaremos nunca la llamada cancelación, que es un eufemismo para la censura, el totalitarismo y el sectarismo».

«No se puede consentir que se vete a nadie ni por su raza, ni nacionalidad, ni religión, ni sexo, ni por su origen. Como tampoco consentiremos que se instrumentalicen los centros educativos para la ingeniería social, ni para la guerra ideológica», ha incidido.

«El que busca saber tiene que estudiar mucho, pensar, hacerse preguntas, cuestionarse todo al menos una vez. La educación no es compatible con las consignas, la manipulación, ni la colectivización revolucionaria. Mucho menos para las coacciones de ningún tipo: ni laborales, ni el hostigamiento de palabra, ni con violencia física», ha subrayado la jefa del Ejecutivo regional.

«Nos compete a las autoridades políticas y académicas garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todos, empezando por el poder aprovechar pacíficamente y en libertad los años de formación universitaria», ha concluido.