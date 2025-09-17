Detenido con 1 kg de cocaína en una nevera de playa en Latina (Madrid)

Un hombre de 36 años de edad y nacionalidad colombiana ha sido detenido tras ser sorprendido portando más de un kilogramo de cocaína escondida en el interior de una nevera portátil de playa en el distrito madrileño de Latina.

Los hechos han ocurrido en la calle General Ricardos, cuando dos agentes de la Policía Municipal de Madrid de paisano vieron pasar a gran velocidad un turismo cuyo propietario, según registros de la Dirección General de Tráfico (DGT), era una mujer que no tenía carne de conducir.

Sin embargo, conductor y copiloto eran ambos hombres. Tras seguirles, vieron como paraban junto a un bar, se apeaban del coche y entraban en el local. Minutos más tarde apareció por la calle un hombre con una nevera de playa, y los ocupantes del coche salieron del bar a su encuentro. El conductor recibió la nevera.

Es entonces cuando los policías intervinieron, interceptándolos y procediendo a identificarlos. El conductor, de 36 años de edad y nacionalidad colombiana, portaba 500 euros fraccionados en 10 billetes de 50 euros, el copiloto iba de vacío mientras que el que portaba la nevera llevaba en su interior un paquete marrón con 1,1 kilogramos de cocaína.

Aunque el primero expuso que le habían «engañado» para transportar la sustancia estupefaciente, fue finalmente detenido acusado de un delito contra la salud pública. La droga fue incautada y llevada a comisaría junto con el arrestado.