La 15ª ‘Madrid corre por Madrid’ congregará a 10.000 participantes de 43 países uniendo deporte e Hispanidad

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy la 15ª carrera Ibercaja Madrid corre por Madrid 2025, una cita deportiva que este año estará dedicada a la Hispanidad y que se celebrará el próximo 21 de septiembre. La prueba reunirá a 10.000 corredores que completarán un recorrido de 10 kilómetros entre la calle Bravo Murillo y el Paseo de Camoens, atravesando algunas de las principales arterias de la capital.

Esta edición tiene como objetivo celebrar, a través del deporte, las raíces culturales compartidas y fomentar el encuentro entre América y España, con representación de 43 países. Además, contará de nuevo con la participación de los dos atletas madrileños vencedores de 2024 en las categorías masculina y femenina: Fernando Carro y Clara Viñarás.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, ha señalado durante la presentación de la prueba que “más allá de una carrera, esta cita quiere ser un símbolo de nuestro idioma, de los valores y de la diversidad cultural que nos une y enrique”

“Desde Madrid, corazón del mundo hispano, lanzamos una invitación abierta a todas las personas que sienten el orgullo de formar parte de esta gran comunidad global que habla en español, sueña en español y también corre en español”, ha concluido.

El Ejecutivo regional, a través de la Fundación Madrid por el Deporte, promueve desde 2008 esta carrera organizada por MAPOMA, un evento solidario que siempre ha mantenido su compromiso con la sociedad, llegando a donar más de 200.000 euros a diferentes causas benéficas. En esta edición 2025 se destinará un euro de cada dorsal a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Con esta finalidad, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y el de Cultura, Turismo y Deporte firmaron hace unas semanas un protocolo general de actuación con la presidenta de la AVT, Maite Araluce, y con el presidente de la Asociación Deportiva Maratón Popular de Madrid (MAPOMA), Guillermo Jiménez.