Juegos tradicionales y circuitos de educación vial, en la Semana Europea de la Movilidad de Centro

Las plazas de Juan Goytisolo, Barceló, La Corrala y Arturo Barea del distrito de Centro se llenarán de diversión en familia los días 19, 20 y 21 de septiembre, con circuitos infantiles, juegos tradicionales, música en vivo y talleres de movilidad y seguridad vial. Todas estas actividades se enmarcan en la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 15 al 21 de septiembre.

El viernes 19 y domingo 21, a las 17:00 h, en las plazas de Juan Goytisolo y de Barceló, tendrán lugar los juegos desenchufados, que combinan actividades tradicionales y dinámicas en equipo para despertar la creatividad y la cooperación de los participantes. Los pequeños podrán disfrutar y aprender mientras conectan con la esencia de los juegos de siempre.

El sábado 20, se instalará un circuito de karts en la plaza de Arturo Barea a las 12:00 h y a las 12:30 h, tendrá lugar un concierto de música familiar en la plaza de la Corrala. Esta programación incluye a su vez actividades destinadas a la concienciación sobre las personas con movilidad reducida, así como carreras de sacos, juegos de mesa, un circuito infantil con coches de juguete y señales y un recinto de patinetes, triciclos y skateboards. El domingo, a las 12:00 h, la plaza de las Salesas albergará un circuito de seguridad vial para disfrute de los más pequeños.

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dinámica que busca transformar la forma en que nos movemos, promoviendo la movilidad peatonal y el uso del transporte público y la bicicleta y haciendo hincapié en los beneficios que tiene para la salud, el medio ambiente y la calidad de vida en las ciudades. La iniciativa invita a reflexionar sobre la creación de entornos seguros en las calles para hacerlas más accesibles y agradables, especialmente para peatones y ciclistas.