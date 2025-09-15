La Semana Europea de la Movilidad 2025 llega a Madrid con juegos, talleres, exhibiciones, ‘Roller Disco’ y circuitos de conducción

Madrid se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que se celebrará del 16 al 22 de septiembre bajo el lema europeo ‘Movilidad para todos’, centrado en la equidad y la sostenibilidad en los desplazamientos urbanos. El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado una programación con decenas de actividades para promover hábitos de transporte sostenibles, seguros e inclusivos, según ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

El domingo 21 de septiembre, el eje Atocha-Colón acogerá la Fiesta de la Movilidad. Este evento invitará a los madrileños a su participación en una jornada llena de talleres, circuitos educativos, exhibiciones, juegos infantiles y propuestas para todas las edades, con el objetivo de fomentar hábitos de desplazamiento responsables y saludables.

Las iniciativas más destacadas

El sector del taxi participa por primera vez en la SEM. La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ofrecerá descuentos de 3 euros a los usuarios que reserven y paguen este servicio a través de Pide Taxi, la aplicación que agrupa más de 5.000 taxis. Esta promoción estará disponible del 15 al 22 de septiembre para las 10.000 primeras reservas.

El domingo 21, el taxi compartirá espacio con los autobuses históricos de EMT Madrid, que volverán a salir a la calle para el disfrute de grandes y pequeños. Será a lo largo del recorrido del eje Atocha-Neptuno donde se situarán una decena de vehículos antiguos del autotaxi para que los madrileños recuerden o conozcan su evolución durante el pasado siglo e inmortalicen a modo de postal los recuerdos que le ofrece esta exposición. La participación del taxi en el recorrido ha sido posible gracias a la implicación de la FPTM y Pide Taxi. Asimismo, habrá también actividades, talleres y regalos para los más pequeños, iniciativas que también contarán con la implicación de la Asociación Gremial de Auto-Taxi.

Pasaporte bicimad

La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) será la gran protagonista de esta edición con iniciativas como el 25 % de descuento en recarga eléctrica, la gratuidad de bicimad y bicipark el 22 de septiembre, y la presentación del proyecto Educabús, orientado a la educación vial en los colegios. También se organizarán itinerarios ciclistas con el Pasaporte bicimad, que premiará a quienes completen el recorrido entre plaza de España y El Retiro, así como una exposición de autobuses históricos en el paseo del Prado que se completará con la muestra de su autobús autónomo. Además, el 15 de septiembre se estrenará la primera ruta con autobús autónomo en la Casa de Campo.

Durante toda la semana, los Agentes de Movilidad se suman a esta oferta de ocio con un circuito de educación vial para mayores de 12 años y adultos en el paseo de Coches de El Retiro en el que se realizará un recorrido ciclista con pruebas dinámicas con el objetivo de concienciar sobre la seguridad vial, así como circuitos infantiles tipo gincana, donde los más pequeños aprenderán normas de circulación y uso seguro de la bici, recibiendo un carné infantil con puntos y diploma. Se desarrollarán del 16 al 19 de septiembre, en horario de tarde, y el día 20 en horario de mañana y tarde.

Los itinerarios en bicicleta de Educación Ambiental no faltarán en esta edición. Tampoco las rutas de senderismo para descubrir opciones de movilidad más sostenibles y saludables, talleres de calidad del aire y juegos para los más pequeños para promocionar hábitos de transporte más sostenibles desde temprana edad.

El Parque Tecnológico de Valdemingómez organiza del 15 al 21 de septiembre talleres de 45 minutos para público general, a partir de 6 años, en el Centro de Visitantes, con el fin de concienciar sobre movilidad sostenible, dar a conocer sus iniciativas con biogás y energías renovables y fomentar actitudes responsables mediante juegos participativos adaptados a cada edad.

Entre ellos destacan ‘Cruzando Madrid’ para niños de 6 a 10 años, donde se comparan el transporte público y el coche privado, ‘La oca de la movilidad’, a partir de 6 años, con un tablero que enseña cómo nuestras decisiones afectan a la calidad del aire y ‘Próxima parada Valdemingómez’, orientada a niños mayores de 10 años, donde se establece un recorrido en forma de metro con pruebas sobre sostenibilidad.

Una fiesta para toda la familia

La Fiesta de la Movilidad regresará el domingo 21, coincidiendo con el Día sin Coches, y se desarrollará a lo largo del recorrido que va desde Atocha hasta Colón. Entre las 11:00 y las 18:00 horas se organizarán actividades continuas en tres tramos, ofreciendo propuestas para toda la familia centradas en la movilidad compartida, la educación y seguridad vial, la práctica deportiva y los hábitos saludables, así como iniciativas vinculadas a la sostenibilidad ambiental.

EMT Madrid exhibirá autobuses históricos y vehículos oficiales para mostrar la evolución tecnológica y de accesibilidad. En esta edición comparten espacio, entre otros, dos modelos que representan el avance tecnológico de la movilidad en Madrid: el modelo de dos pisos del año 1948 y su nuevo autobús autónomo.

Policía Municipal realizará una exhibición de drones utilizados en emergencias y control medioambiental, presentará diferentes motos y vehículos, y dispondrá de un parque de educación vial junto a un punto de información.

El servicio municipal de intercambio de objetos ReMAD expondrá bicicletas, patinetes, material deportivo y juguetes disponibles para quienes quieran llevárselo de forma gratuita, con registro previo en su plataforma presencial durante la realización del evento.

Madrid Salud ofrecerá actividades lúdicas y educativas para promover vida saludable y una movilidad activa, incluyendo guiñoles, juego de diferencias sobre accesibilidad urbana, pirámide de actividad física, reflexiones sobre salud y movilidad, coreografías de baile y difusión de rutas saludables. Por su parte, Cubo Gym acercará la práctica deportiva segura con un gimnasio portátil al aire libre, fomentando hábitos saludables y bienestar.

El departamento municipal de Educación Ambiental realizará la exposición Conecta Madrid a golpe de pedal, circuitos de habilidades ciclistas, talleres de movilidad y reutilización de materiales, pulseras reflectantes y consejos sobre seguridad y mantenimiento de bicicletas. También llevarán a cabo actividades en sus Centros de Información y Educación Ambiental (CIEA) con actividades, talleres, rutas de senderismo y exposiciones.

El Zoo Aquarium de Madrid presentará la actividad ‘Próxima parada: conservación’, un juego tipo gincana para que los niños aprendan sobre movilidad sostenible de la fauna ibérica y medidas de protección frente a atropellos y fragmentación de hábitats.

Clases de patinaje con alquiler de patines gratuitos

Por otro lado, se instalará una roller disco en el paseo de Recoletos con pista donde monitores especializados de la Asociación Patina Madrid impartirán clases gratuitas de patinaje para los más pequeños. Se aconseja a los visitantes asistir con ropa cómoda, deportiva y sus patines, aunque se prestarán de manera gratuita.

La asociación Stop Accidentes montará una carpa con actividades lúdicas y educativas para niños y sensibilización a adultos sobre movilidad segura y saludable, incluyendo creación de chapas y CDs reflectantes.

La Asociación Hiru-Amabi de daño cerebral adquirido infantil dispondrá de un estand informativo con carpa y zona para que los niños pinten dibujos de la campaña.

La Comunidad de Madrid, en colaboración con Empresas por la Movilidad Sostenible, organizará un espacio para un concurso fotográfico sobre movilidad, con animadores, palomitas, karaoke y la exposición de un vehículo eléctrico.

Calle 30 instalará un circuito de educación vial para niños con semáforos, señales, pasos de peatones y túnel, junto a un juego de pistas para aprender consejos de seguridad vial.

La Federación Profesional del Taxi de Madrid mostrará la evolución de taxis y taxímetros, contará con simuladores de conducción eficiente, castillos hinchables y otras propuestas lúdicas.

La Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid tendrá photocall y estand corporativo, exposición de Euro-Taxi con explicación de servicios, talleres sobre movilidad sostenible, concursos de dibujo y fotografía, y actuaciones teatrales o musicales sobre movilidad.

Todas estas actividades contarán con la asistencia y colaboración de Voluntarios por Madrid, con un nutrido grupo de participantes que aportarán su granito de arena en este evento de manera altruista.

Distritos activos por una movilidad para todos

Durante la Semana Europea de la Movilidad, las juntas municipales de distrito colaboran con el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad para llevar actividades a todos los barrios de Madrid. Entre ellas se incluyen pistas de patinaje, jornadas de sensibilización, exposiciones, circuitos de karts, conciertos, gincanas, mini circuitos de seguridad vial, talleres de chapas, retos a pie, pasacalles, guiñoles y bicicletadas familiares, creando un ambiente participativo y divertido que da vida a la SEM 2025.

Esta actividad de los distritos es fundamental para impulsar la movilidad sostenible, sensibilizando a los vecinos sobre la importancia de optar por modos de transporte responsables y respetuosos con el entorno. Reflejan, además, su compromiso con la salud pública, la protección del medio ambiente y la construcción de una ciudad inclusiva y segura, convirtiendo a los vecinos en protagonistas del cambio hacia una movilidad más justa y sostenible.