El Hospital Gregorio Marañón crea una unidad especializada en patologías orbitarias complejas

El Hospital Gregorio Marañón ha creado la Unidad Multidisciplinar de Órbita, dirigida al tratamiento de patologías orbitarias complejas tumorales, traumáticas, inflamatorias e infecciosas. Se trata de una unidad transversal para cuya creación ha sido necesaria la implicación de nueve servicios médicos y quirúrgicos, así como la colaboración de la Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D (UPAM3D).

Esta iniciativa surge ante la necesidad de mejorar la demanda asistencial de aquellos pacientes que presentan dichas patologías. Según explica Santiago Ochandiano, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial del hospital y coordinador de la unidad, «se necesitan esfuerzos compartidos para mejorar estos procesos clínicos, ya que muchos comienzan por tratamientos médicos y terminan por tratamientos quirúrgicos». De esta manera, la nueva unidad aboga por un modelo multidisciplinar donde el paciente pueda ser examinado por varios servicios y reciba una mejor calidad asistencial.

Entre las especialidades involucradas se encuentran oftalmólogos, reumatólogos, otorrinolaringólogos, farmacéuticos, radiólogos, neurocirujanos, especialistas en enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes, cirujanos maxilofaciales, el departamento de Enfermería y la UPAM3D. Como apuntan Ismael Nieva y Pilar Cifuentes, oftalmólogos del Gregorio Marañón y coordinadores de la unidad, esta cooperación entre competencias transversales permite abordar los síntomas y las causas subyacentes de una manera más efectiva y eficaz, pudiendo así extraer un diagnóstico preciso «sin que el paciente haya de navegar por las diferentes especialidades» y crear una estrategia de tratamiento personalizada.

Con esta nueva iniciativa, la Unidad Multidisciplinar de Órbita, el Gregorio Marañón refuerza su compromiso con la excelencia clínica y la innovación, posicionándose como referente en el abordaje de enfermedades orbitarias complejas.