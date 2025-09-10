Madrid se convierte en el epicentro del regalo y decoración con la feria Intergift 2025

La directora general de Comercio, Consumo y Servicios, Marta Nieto, ha inaugurado Intergift, el Salón Internacional del Regalo y la Decoración. El jueves también acudirá a Bisutex, el Salón Internacional de Bisutería y Complementos de Moda; MOMAD, el Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios; y Madrid Joya.

La Comunidad de Madrid acoge estos días la “semana del lifesytle”. Bajo este título IFEMA agrupa cuatro ferias especializadas en moda y tendencias cuya coincidencia temporal otorga mayor visibilidad a los salones, favorece la asistencia de los profesionales y genera sinergias empresariales.

Como parte de estos encuentros, Marta Nieto, directora general de Comercio, Consumo y Servicios, ha inaugurado Intergift, salón bianual de referencia en el sector del regalo y la decoración, avalado por las 86 ediciones celebradas. La directora ha visitado los stands, charlado con los expositores y participado en la entrega de los Premios Regalo del Año que reconocen los productos más innovadores, creativos y con mayor proyección dentro del sector.

La inauguración este jueves de Bisutex, el Salón Internacional de Bisutería y Complementos de Moda; MOMAD, el Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios; y Madrid Joya, completarán la “semana del lifestyle” que cerrará sus puertas el próximo día 13.

También esta semana, Marta Nieto ha inaugurado la cuarta edición de la feria Km0 Moda, una plataforma integral de servicios para el sector textil y de la moda, organizada por ASECOM (Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid), los días 8 y 9 de septiembre en el Palacio de Santoña de Madrid.

Con esta intensa actividad ferial la Comunidad de Madrid se consolida como referente nacional para la celebración de eventos profesionales de todos los sectores económicos. Solo IFEMA organizó, en 2024, 39 ferias comerciales internacionales, que convierten a la región en líder. a nivel nacional, en la celebración de este tipo de encuentros. La capital española acogió el 44% de estos eventos, por delante de Barcelona (22%) y Valencia (13%).