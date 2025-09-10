Cine con entrada gratis durante tres meses en Madrid

Madrid suma esta temporada una propuesta cultural única: entradas gratuitas en el Cine Doré, uno de los espacios más emblemáticos para los amantes del cine, que acomete una reforma clave para su futuro. El edificio, joya del modernismo inaugurada en 1912, inicia un proceso de transformación para ser más accesible, con la instalación de un ascensor y una rampa que permitirán el acceso universal a sus salas.

Durante el tiempo que duren las obras —unos tres meses—, todas las sesiones serán de acceso libre, como gesto hacia el público por las molestias que puedan ocasionar los trabajos. La intervención supondrá también la suspensión temporal de algunos servicios, como la cafetería, y una ligera reducción de las proyecciones diarias.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas gratuitas se podrán obtener de dos formas:

– Online, desde la página de la Filmoteca Española, con un límite de 2 entradas por usuario. El sistema de reserva se activa tres días antes de cada sesión, a partir de las 17:00 h.

– En taquilla, para las sesiones del día, entre las 17:00 y las 20:00 h (tras el 1 de septiembre; hasta esa fecha, el horario será de 17:30 a 20:30 h).

Dado que el aforo es limitado y no se asignan butacas numeradas, se recomienda reservar con antelación o acudir con tiempo.

Accesos alternativos y programación

Durante el periodo de obras, la entrada principal al edificio estará cerrada, por lo que se habilitarán accesos secundarios. El personal del cine orientará a los asistentes y se señalizarán claramente los nuevos recorridos.

Pese a la intervención arquitectónica, la programación cinematográfica no se detiene. En cartelera seguirán proyectándose clásicos del cine restaurado, documentales, cine independiente y ciclos temáticos, fieles a la línea curatorial que ha convertido al Doré en templo del cine de calidad.

Un gesto cultural con sentido social

Con esta medida, el Ministerio de Cultura no solo busca mitigar las molestias derivadas de las obras, sino también acercar el cine a todos los públicos y reforzar el carácter público del Doré como espacio cultural inclusivo.

La reforma permitirá que, una vez reabierto por completo, el cine sea accesible a personas con movilidad reducida, consolidando su papel como referente no solo cinematográfico, sino también social. Una oportunidad perfecta para volver al cine, descubrir joyas del séptimo arte… y hacerlo gratis.