Oleada de incendios nocturnos en Carabanchel: arden contenedores y coches

La noche de este domingo a lunes, 8 de septiembre, se ha saldado con varios incendios consecutivos en distintas calles del distrito madrileño de Carabanchel, donde al menos media docena de contenedores y varios vehículos han quedado totalmente calcinados. Los primeros avisos comenzaron a registrarse en torno a las 3 de la madrugada.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, procedentes de los parques 3, 5 y 6, acudieron de inmediato para sofocar las llamas, que amenazaban con extenderse a edificios cercanos y mobiliario urbano. La rápida intervención evitó daños mayores.

Fuentes policiales no descartan que se trate de incendios provocados, por lo que tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido. Aunque no se han producido heridos, el suceso ha generado alarma entre los vecinos de la zona, algunos de los cuales aseguran haber escuchado explosiones antes de ver las llamaradas.

Los agentes están revisando cámaras de seguridad y no se descarta que los incendios estén relacionados entre sí. De confirmarse su intencionalidad, estaríamos ante un nuevo caso de vandalismo urbano organizado en la capital.