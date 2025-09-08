Almeida niega el genocidio en Gaza y acusa a PSOE y Más Madrid de «querer acabar» con Israel

El alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha negado el genocidio en la Franja de Gaza, lugar en el que han muerto más de 64.000 personas, la mayoría mujeres y niños, por los ataques continuados por parte del Ejército de Israel y por el hambre ante el bloqueo de estos a la zona.

Así lo ha indicado el primer edil en el Pleno sobe el Estado de la Ciudad de esta mañana de lunes, 8 de septiembre, en respuesta a la petición de condena que le han hecho desde el grupo municipal de Más Madrid: «para mí no hay un genocidio en Gaza (…) porque genocidio fue el del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial”.

Aunque ha admitido que no le gusta “lo que estoy viendo” en Palestina, ha cargado contra PSOE y Más Madrid por usar el término “el estado de Israel” para hablar de «genocidio», en vez de referirse al “Gobierno de Netanyahu”. Además, ha subrayado que “cuando uno achaca un genocidio a un estado es porque quieren acabar con ese estado, que es la finalidad última que están buscando”, acusando a la izquierda de usar como estrategia la “confusión intencionada que da lugar al antisemitismo”.

Ha incidido en que le hubiera gustado ver a los portavoces de Más Madrid y PSOE, Eduardo Rubiño y Reyes Maroto, en la ‘Flotilla de la libertad’ hacia Gaza “con una mano la bandera palestina y con otra la bandera LGTBI, a ver qué sucede, a ver qué les dice Hamás”.

Y ha pedido una «condena explícita» a los ataques de Hamás de hace dos años: “la forma más rápida de acabar con la guerra es decirle a Hamás que se disuelva, entregue las armas y se entregue a la justicia”.

Fotos: Ayuntamiento de Madrid.