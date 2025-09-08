Arranca este martes el curso para 610.831 alumnos madrileños de ESO, Bachillerato y FP

La Comunidad de Madrid comienza este martes, 9 de septiembre, las clases de Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional, con 610.831 estudiantes. De ellos, 309.278 lo harán en ESO, 113.038 en Bachillerato y 188.515 en FP. Esta misma jornada abrirán sus puertas los Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, las Escuelas Oficiales de Idiomas y los centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de ESO.

Este lunes ya dio comienzo el curso escolar para un total de 656.556 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Especial que se incorporan a los colegios públicos, concertados y privados de la región. De ellos, 90.980 son del primer ciclo de Infantil, 157.821 del segundo (3-6 años), 400.447 corresponden a Primaria y 7.308 a Educación Especial.

Este año se inicia con menos alumnos por aula y récord en la incorporación de nuevos docentes para seguir mejorando la atención que se presta en los centros públicos. El Gobierno regional continúa aplicando la bajada de ratios, que llega ahora al primer curso de Primaria, además de a todo el segundo ciclo de Infantil y a 1º, 2º y 3º de Secundaria. Estas dos primeras etapas pasan de 25 a 20 estudiantes, mientras que en Secundaria las clases son de 25 en lugar de 30, un descenso que permite una atención más personalizada.

Este año los colegios públicos e institutos contarán con 67.619 profesores y maestros tras incorporarse 2.725 nuevos a las aulas, un 50% más que los que se estrenaron el pasado curso 2024/25. Este incremento es «el mayor de la historia», señalan desde el Gobierno regional, a excepción del esfuerzo realizado en 2020/21 y 2021/22 para afrontar las necesidades educativas derivadas de la pandemia. A esta cifra hay que sumar otros 25.034 de la concertada, por lo que el número total en centros sostenidos con fondos públicos alcanza ya los 92.653.

Madrid estrena 15 nuevas infraestructuras educativas públicas este curso 2025/26

La Comunidad de Madrid estrena en este nuevo curso escolar 2025/26 un total de 15 nuevas infraestructuras educativas públicas. Se trata de nuevos centros y ampliaciones y terminaciones de otros, además de equipamientos como gimnasios o laboratorios que entran en servicio este mes de septiembre tras una inversión de 58,5 millones de euros y que suman 230 nuevas aulas para 4.730 alumnos.

Una de estas infraestructuras es el colegio público Rudyard Kipling, que abre sus puertas por primera vez en el madrileño barrio de El Cañaveral, y es el primer centro educativo de la región que nace incorporando los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria a las habituales etapas de Infantil y Primaria. Este nuevo CEIPSO comienza su andadura, como todos los que se construyan a partir de ahora, con la jornada partida, y sus primeros alumnos serán los del primer curso del segundo ciclo de Infantil.

Y también están de estreno los alumnos del nuevo instituto público de Arganda del Rey, el Eduardo Capa, que en esta primera fase recién terminada ofrece a las familias de la zona 180 plazas de Secundaria, laboratorios y pistas deportivas.

Además, otros tres colegios públicos culminan sus respectivas fases de terminación y empiezan este septiembre con todas sus instalaciones ya preparadas para sus alumnos. Son el María de Villota de la capital, que pasa a línea 5 (cinco clases por curso) tras una inversión de 7,7 millones de euros; el Nuria Espert de Madrid, que también ha requerido 7,5 millones para rematar las aulas que estrenarán sus 660 nuevos alumnos; y el María Blanchard de Getafe, con una inversión de casi 2,8 millones de euros que ha permitido levantar aulas para ambas etapas, otras de apoyo y biblioteca para 360 niños.

Más plazas en institutos

En cuanto a los institutos públicos, tres estrenan fase de terminación y cuentan ya con todas sus aulas y equipamientos disponibles. Se trata del Juan Bautista Montenegro de Torrejón de Ardoz, cuya última etapa de obras ha requerido una inversión de 8 millones de euros para dar servicio a 500 nuevos alumnos; el José Pedro Pérez Llorca de Parla, que añade 630 plazas de Secundaria y Bachillerato tras unos trabajos valorados en más de 6,4 millones; y el Jane Goodall de Madrid capital, al que se han destinado 3,7 millones y tendrá 460 nuevos estudiantes.

Por su parte, seis centros amplían sus instalaciones para seguir mejorando los espacios que ofrecen a sus estudiantes. Estas actuaciones se han llevado a cabo en el Colegio Rural Agrupado Torremocha de Torremocha de Jarama, el colegio público de Educación Especial Peñalara de Collado Villalba, los institutos públicos Neil Armstrong de Valdemoro, María Rodrigo de Madrid y Rafael Frühbeck de Burgos de Leganés y el CEIPSO San Miguel de la localidad de Villamantilla. Mientras, en el instituto Alto Jarama de Torrelaguna se ha terminado la primera fase de los trabajos de mejora energética de las instalaciones.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tiene previsto, además, terminar los trabajos programados en otras 20 infraestructuras educativas repartidas por toda la región a lo largo del curso académico 2025/26. En estas actuaciones, que permitirán crear 4.800 puestos escolares distribuidos en más de 230 aulas, se van a invertir 80,5 millones de euros.

Madrid despliega medidas educativas pioneras para prolongar la estancia en el colegio y limitar el uso individual de pantallas

La Comunidad de Madrid despliega desde este curso 2025/26 medidas educativas pioneras para prolongar la estancia de los alumnos en sus colegios y limitar el uso individual de pantallas y dispositivos digitales. El objetivo de ambas iniciativas es incrementar la protección de los escolares de la región y seguir mejorando la calidad de su sistema educativo.

Gracias a la primera de estas actuaciones, 49 colegios públicos repartidos por toda la región inician la semana que viene a impartir de manera progresiva 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Así, los alumnos que terminaron en junio 6º de Primaria en estos centros empezarán el primer curso de esta nueva etapa en las mismas instalaciones y con sus mismos compañeros, con los que también seguirán en 2º antes de salir a sus respectivos institutos públicos adscritos para cursar 3º de la ESO, ya con 13 ó 14 años.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en colaboración con los ayuntamientos propietarios de estos colegios, ha realizado las adaptaciones y obras necesarias para poner en marcha esta medida. Se han invertido más de 4 millones de euros para habilitar los laboratorios, equipamiento digital, mobiliario y material didáctico para asegurar una educación que se ajuste al cambio de aprendizaje y a los nuevos contenidos de Secundaria.

Viciana ha subrayado que la iniciativa solicitada por los Consejos Escolares de 52 centros, aunque tres de ellos no la activarán este curso, “pretende proteger la preadolescencia y se seguirá extendiendo a lo largo de los próximos años según lo vaya demandando la comunidad educativa”.

También entra en vigor este curso escolar 2025/26 el Decreto que restringe el uso individual de dispositivos digitales por parte de los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región. Esta normativa, pionera en España, pretende reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de las tecnologías de la información.

Los alumnos de estas etapas no podrán trabajar de forma individual con dispositivos digitales, y sus maestros tampoco podrán programar la realización de deberes u otras tareas académicas evaluables en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar. En cuanto al uso compartido entre dos o más niños, se permitirá siempre con una finalidad pedagógica, bajo la supervisión de los docentes y con limitaciones de tiempo de entre una y dos horas semanales en función de edades y etapas.

En cuanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), serán los propios colegios e institutos que la imparten los que delimiten el uso individual o compartido de tablets, ordenadores y demás según las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de sus estudiantes. Los centros educativos tendrán este curso 2025/26 para adecuarse a lo dispuesto en el Decreto, y aquellos que tengan ya implantado un proyecto educativo que incluya un dispositivo individual por alumno dispondrán también del curso 2026/27 para su adaptación completa a la norma.

Mejorar el rendimiento de los escolares

Otra normativa novedosa de este inicio de año lectivo es el establecimiento de la jornada partida como norma general en los colegios públicos de Infantil y Primaria (CEIP), Educación Especial y de los CEIP autorizados a impartir Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Este Decreto, que se aprobará en breve por el Consejo de Gobierno, cuenta con dos partes diferenciadas. La primera organiza el horario en los mencionados centros, que se desarrollará en dos sesiones de mañana y tarde con un intervalo entre ambas de dos horas y posibilidad de realizar jornada continuada en los meses de septiembre y junio. La única excepción a esta norma será la de los centros que al comienzo de este curso ya tengan aprobada el horario continuado para su actividad docente.

La segunda parte del Decreto regula el procedimiento para que estos centros puedan tramitar y aprobar el cambio de su jornada escolar al horario partido, un procedimiento que se facilita y simplifica para que las familias y comunidades educativas que lo deseen puedan activarlo con todas las garantías. “Queremos incrementar la capacidad de elección de las familias, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, mejorar el rendimiento de los alumnos y permitir que los horarios escolares se adapten a las necesidades actuales”, ha explicado el consejero.

Uso gratuito de patios y bibliotecas

Y también se incluye entre las actuaciones destinadas a cuidar y proteger a los alumnos Patios abiertos, un programa pionero que mantendrá abiertos este curso los patios y bibliotecas escolares de cerca de 300 colegios públicos pertenecientes a 84 municipios de la región -entre ellos Madrid capital- en horario vespertino, una vez terminada la jornada lectiva.

Patios abiertos comenzará en octubre y se incorpora a la apertura de los colegios en días no lectivos y a las actividades extraescolares, unas medidas que ya funcionaron el pasado curso 2024/25 y que se llevan a cabo en colaboración con los ayuntamientos de la región que lo deseen. De esta manera, los municipios que así lo han solicitado recibirán ayudas económicas para organizar y gestionar estos servicios gracias a los 4,8 millones de euros dispuestos por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que está terminando de tramitar sus peticiones.

Pueden beneficiarse tanto los alumnos del propio colegio como otros del municipio matriculados en centros distintos, que podrán jugar en las pistas deportivas y acudir a las bibliotecas de los colegios para la lectura o el estudio de forma gratuita. Los consistorios deben dotar del personal suficiente para la supervisión y vigilancia del patio y la biblioteca, así como del control de la entrada y salida de los usuarios que tendrán que estar en el mismo rango de edad de los alumnos del colegio.

Las extraescolares van dirigidas a los estudiantes que pertenezcan al propio centro, aunque también podrán participar niños matriculados en alguno del mismo municipio y de otros, siempre y cuando cumplan el requisito de edad que fijen los organizadores y existan plazas libres, mientras que la apertura en días no lectivos está disponible para todos los alumnos de la localidad y de las zonas que establezcan los ayuntamientos, y dan la opción de abrir desde el 1 de septiembre hasta el comienzo del curso -como ya están haciendo una treintena de centros-, en Navidad, en Semana Santa o en el resto de jornadas que el calendario escolar determine como no lectivas.

