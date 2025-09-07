La NFL de fútbol americano desembarca en Madrid como antesala del gran partido en el Bernabéu

La plaza de Oriente ha sido el escenario en el que miles de aficionados al fútbol americano se han dado cita desde las 15:00 horas para disfrutar de la NFL Experience Madrid, una jornada repleta de actividades gratuitas, desde interactivas hasta experiencias inmersivas, además de la posibilidad de fotografiarse con el Trofeo Vince Lombardi.

El público también ha disfrutado de la retransmisión en directo del partido de la kickoff de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que ha enfrentado a los Miami Dolphins contra los Colts, en el pistoletazo de salida a este popular campeonato.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, junto a la delegada de Deporte, Sonia Cea, y el concejal de Centro, Carlos Segura, ha participado en esta iniciativa, organizada como previa para el encuentro que se disputará en la capital entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, el próximo 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu.

Rivera de la Cruz, ha explicado que “esta colaboración con la NFL es una muestra más de la importancia que Madrid está adquiriendo como capital del deporte”. Además, ha recordado que “la presencia de una de las grandes ligas internacionales en nuestra ciudad no solo acerca a los madrileños la emoción del fútbol americano, sino que proyecta la imagen de Madrid en el mundo como un destino capaz de acoger los grandes acontecimientos deportivos”.

Por su parte, la delegada de Deporte ha destacado la gran afluencia de asistentes “porque en Madrid ya empieza a respirar y a sentir la NFL”, recordado la aspiración de la ciudad “para convertirse en Capital Mundial del Deporte” y “un partido de la NFL es un espaldarazo muy importante”.

Asimismo, ha animado a los madrileños a participar en las distintas actividades organizadas hasta las 23:00 horas, “una pequeña muestra de todo lo que se va a organizar en la ciudad en torno al partido del 16 de noviembre”.